Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 21 junio 2019

Sigue la transmisión en vivo de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 21 de junio de 2019.

El mandatario recordó la invitación a asistir el próximo domingo a la subasta que se llevará a cabo en Los Pinos de residencias, ranchos y otras propiedades confiscadas al crimen organizado u otras causas.

Todo lo que se recaude en la subasta del domingo se va a destinar a comunidades y municipios de la montaña de Guerrero. Para que los que participen sepan que además de adquirir un bien, van a estar haciendo el bien, van a estar ayudando a quienes necesita apoyo por la situación de marginación que padecen”.

De acuerdo con el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) se prevé recaudar 168.9 millones de pesos.

El mandatario, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que este jueves estuvo en Tapachula, Chiapas con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y lo calificó como un acontecimiento importante.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, llamó a los mexicanos a apoyar al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Argumentó que México ha estado mal por 200 años y no es posible cambiarlo en seis meses ni en un año o dos.

El canciller Marcelo Ebrard informó que el despliegue de la Guardia Nacional para atender el tema migratorio está terminado, tal como se había previsto, y anunció que México va a tocar las puertas de países dirigentes, incluido Estados Unidos, para que apoyen el Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica.

Asimismo, Ebrard informó que 17 organismos de Naciones Unidas participarán en este “programa sin precedentes” para el desarrollo de Centroamérica.

También la Unión Europea parece estar dispuesta a respaldar este plan impulsado por México, según un comunicado emitido ayer por el

organismo.

Por otra parte, Ebrard insistió en la importancia de actuar para erradicar el tráfico de personas, que es actualmente “un hecho que no se puede negar que exista”.

Tras el reciente recate de casi 800 migrantes que se encontraban viajando hacinados en camiones, el canciller aseguró que esto no es un hecho aislado y que el Gobierno está invirtiendo esfuerzos y recursos para acabar con “una red” de tráfico de personas que empieza antes de salir del país de origen y termina en Estados Unidos.

Expresó también la preocupación del Gobierno mexicano por la presencia de numerosos menores no acompañados que viajan con estas

“mafias”, quienes solicitan entre 3 mil 500 y 5 mil dólares a cada persona que quiera llegar a Estados Unidos.

Se está judicializando e investigando a estas redes de financiamiento, que recaudan miles de millones de dólares. Estas medidas llegaron para quedarse, México va a actuar de esa manera consistentemente”, sentenció el canciller.

Además, señaló que Francisco Garduño, titular del Instituto de Migración ya completó 650 plazas que necesitaba para que el Instituto estuviera en condiciones de ejercer su función regulatoria.

No quiere decir que ya terminó, quiere decir que ya tiene lo que necesita para trabajar en corto plazo”.

En lo que respecta al tercer rubro, sobre el respaldo a las comunidades del norte del país donde hay centroamericanos, de Guatemala, El Salvador y Honduras principalmente, Ebrard dijo que se están recibiendo personas solo por tres puertos fronterizos y el número total de personas que se tienen de enero a la fecha son 14 mil.

La cifra varía porqué se van llevando a cabo audiencias de quienes esperan por su cita de asilo que tiene lugar en los Estado Unidos, el licenciado Duarte ya visito a la mayor parte de estos puntos”.

Respecto al cuarto rubro, que tiene que ver con bienestar, dijo que se ampliará la frontera de Sembrando Vida, en número y se incluirán en Chiapas, 200 mil hectáreas adicionales a este programa.

El secretario de Relaciones Exteriores destacó que otro avance, de los cinco ejes emprendidos para atender el tema migratorio con Centroamérica, son los encuentros con autoridades de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para lograr el respaldo a este programa.

Ayer estuvo aquí la titular de la UNICEF, Henrietta Fore, para dar respaldo a las acciones que México está tomando y al programa respecto a la infancia y al cuidado de menores”.

El mandatario agregó la UNICEF también participará en el Plan de Desarrollo Integral para crear condiciones de seguridad y respaldo de los menores en cuanto a que no tengan que abandonar la escuela por falta de recursos o porque el ambiente hostil.

Expuso que “llegó la hora de la verdad”, pues invitarán a las naciones que apoyan el Plan a participar de manera más directa, porque México ya está cumpliendo con su compromiso, con acciones como la de ayer, con el inicio de acciones, junto con El Salvador.

Insistió en que ayer con el encuentro del presidente de El Salvador y el presidente López Obrador, se dio inicio al programa de cooperación más grande que México haya hecho con países de Centroamérica, no tiene precedentes.

Se van a invertir 100 millones de dólares para implementar un programa muy parecido a Sembrando Vida. En El Salvador y Guatemala lo que se quiere demostrar es que puede tener un impacto para las personas y no a largo plazo.En Centroamérica se ha venido formando un corredor seco y por esta razón de sembrando vida, revertir el fenómeno que ha llevado el cambio climático tan acentuado”.

López Obrador dijo que se podría dar un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en septiembre, unas horas después de que éste expresase su deseo de tener una reunión con el mexicano.

Vamos seguramente a tener este encuentro más adelante. Queremos evaluar el resultado del acuerdo (migratorio) y esto podríamos hacerlo de manera conjunta. Nosotros estamos dispuestos a dialogar, nada más es ver el tiempo, yo pienso que sería conveniente, si se da esta entrevista, que fuese terminando el periodo que se fijó. Sería como en septiembre, el acuerdo fue del 7 de junio al 7 de septiembre, sí nos gustaría tener ese encuentro, pero yo no fijo la agenda del presidente de Estados Unidos. Estamos en la mejor disposición de platicar, de conversar, con el presidente de Estados Unidos y ya sea en Washington o aquí en la CDMX”.”, dijo.

El mandatario señaló que siempre van a tener buenas relaciones con todos los gobiernos y pueblos del mundo y en especial con el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump y estrechar lazos de amistad con el pueblo estadounidense.

López Obrador insistió en que Trump tiene un trato respetuoso hacia su persona y quiere que haya respeto mutuo.

He notado también que el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos, no todos, quieren que mantengamos una relación de amistad con el gobierno y con el pueblo de Estados Unidos.

En este marco, López Obrador también agradeció las expresiones del presidente estadounidense y del primer ministro de Canadá, Justin Truedau, quienes ayer elogiaron las políticas que se llevan a cabo en México, particularmente en el tema migratorio.

Respecto al momento de crisis que se vivió con Estados Unidos por el tema migratorio y la amenaza de imponer aranceles a productos mexicanos, reconoció que pese a lo complejo de la relación con el vecino país del norte ha habido voluntad de Trump para alcanzar acuerdos, aunque sí se contempló un ‘Plan B’.

También teníamos pensado responder de esa manera, pero se dejó para después, como una segunda opción, como un ‘Plan B’, siempre buscamos el diálogo para llegar al acuerdo y fue lo mejor. Siempre es lo deseable y lo posible como en cualquier negociación, creo que fue bueno el acuerdo, y así lo ve la gente, dijo el presidente López Obrador.

Aseveró que no tiene ningún problema de conciencia sobre el acuerdo alcanzado, pues sabe cuáles son los límites para mantener a México como un país libre y soberano, “lo tengo muy claro, pero no se puede solo gobernar con el discurso, con la carga que todos traemos de nuestras ideologías, tenemos que gobernar al país entendiendo las realidades. Hay que actuar con juicio práctico”, argumentó.

Respecto a por qué no no acudirá a la cumbre del G-20, AMLO recordó que esta etapa inicial de su gobierno probablemente no viaje al extranjero, sino solo a encuentros bilaterales que se puedan presentar, pero procurará encuentros con otros jefes de Estado.

Voy a quedarme en México porque estamos consolidando todo el proyecto de desarrollo y tenemos el compromiso de informar el día 1 de julio, vamos a informar a los mexicanos en el Zócalo y por eso en esta ocasión no voy a asistir pero sí vamos a procurar esta reuniones bilaterales en el caso especial con el presidente Trump y con otros mandatarios del mundo”.

Al respecto del lunes 1 de julio, señaló que aún se analiza si llevará a cabo por la mañana o por la tarde su encuentro en el Zócalo capitalino para rendir su informe y adelantó que dará a conocer temas relevantes en materia económica que demostrarán a los analistas que la economía de México “va bien”.

La economía va bien y el 1 de julio voy a dar datos, adelanto datos que tienen que ver con política macroeconómica. Hay control inflacionario, eso no es poca cosa, tenemos menos inflación y esto lo hemos logrado porque ha habido también control en los aumentos de precio de los combustibles a ver qué dicen los expertos. Lo segundo, nuestra moneda, se ha preciado, ese es otro dato importante y lo tercero es lo que produce polémica, lo del crecimiento que nos bajan las proyecciones sobre crecimiento. Yo creo que vamos a crecer aún con la disminución de las proyecciones”.

López Obrador insistió en que la tasa de interés lo decide el Banco de México y se ha hecho el compromiso de respetar la autonomía.

No vamos a meternos en ese tema, en ese asunto, hay quienes atribuye que las altas tasas de interés inhiben el crecimiento. Pero ese es otro dato y corresponde a las funciones de banco de México y queremos ser respetuosos”.

El mandatario adelanto que este viernes estará en Puebla y el fin de semana viajará a Yucatán y Quintana Roo.

Vamos a San MartÍn Texmelucan y Atlixco. Mañana vamos a Yucatán, vamos a estar en Mérida y Valladolid. Y pasado mañana vamos a Tulum, Playa del Carmen y el lunes la reunión de seguridad y la conferencia será en Cancún, porque tenemos temas que tratar en Quintana Roo”, concluyó.

Con información de Presidencia

