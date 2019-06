AMLO convoca al Zócalo el 1 de julio para informar los avances de su gobierno

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, convoca al Zócalo el 1 de julio a las 5 de la tarde para informar a la ciudadanía los avances de su gobierno.

Esta es la cuarta transformación. Ya se dieron los cambios iniciales y vienen más. Yo quiero que este año queden las bases de la transformación. Por eso me estoy aplicando a fondo y el 1 de julio, aprovecho para invitar a todos los ciudadanos al Zócalo, a las 5 de la tarde, vamos a informarles”, dijo.

El mandatario destacó que el pueblo de México “es mucha pieza” y que el pueblo manda.

López Obrador manifestó su urgencia por que se apruebe la modificación constitucional para la revocación del mandato, por qué dijo, se necesita tener siempre el respaldo de los ciudadanos, del pueblo.

No hay autoridad, sin el respaldo de los ciudadanos, no significa nada, es la nada”.

Por ello insistió que todo lo que está aconteciendo en relación al aeropuerto de Santa Lucía y los amparos para detener las obras, no va a pasar de una campaña mediática, porque insistió que se cuenta con el respaldo de los ciudadanos.

¿Qué piensan los jueces o autoridades del poder Ejecutivo, nosotros mismos, o del poder Legislativo?, que van a poder tomar decisiones a espaldas del pueblo, en contra del pueblo, no, eso ya paso. Eso nunca más va a suceder”, enfatizó.

E incluso, “si regresaran los conservadores corruptos, no podrían hacer y deshacer como era la costumbre”.

AMLO refirió que durante el periodo neoliberal se hicieron cambios a la Constitución para ponerla a modo para el saqueo y la corrupción y que eso, no volverá a suceder.

Pese a que dijo que hasta el 1 de julio informará sobre la economía nacional del país, con datos oficiales, adelantó que “vamos bien, hay finanzas públicas sanas”, pero que todavía no quería dar a conocer datos porque va a esperar a informar hasta ese día.

Le voy a contestar a los expertos, al conservadurismo, porque hay datos que se esconden, ya no hablemos del bienestar, datos económicos, que no aparecen en los periódicos, entonces no voy a adelantar nada ahora porque estoy esperando el día primero para dar a conocer de qué está muy bien la economía y lo voy a probar”, manifestó.