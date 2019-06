AMLO celebra ratificación del acuerdo comercial T-MEC en el Senado

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la ratificación del acuerdo comercial T-MEC en el Senado de la República.

En su cuenta de Twitter, el presidente apuntó que se trata de una buena noticia que merecía ser transmitida a los mexicanos.

Mensaje de Andrés Manuel López Obrador en Twitter. (Twitter)

En un video, el mandatario informó:

“Se ha ratificado el T-MEC con Estados Unidos y Canadá en el Senado de la República; los legisladores, senadores de la República, han ratificado el tratado y es una muy buena noticia”.

López Obrador apuntó que el acuerdo se aprobó con 114 votos en favor, cinco en contra y tres abstenciones; “votaron la mayoría de todos los legisladores de los partidos; esto significa que hay unidad y que estamos de acuerdo en fortalecer las relaciones con Estados Unidos y Canadá”.

AMLO subrayó que “estamos apostando y decidiendo por el libre comercio. No tenemos duda”.

Reconoció la necesidad de que el tratado fuera ratificado, “como también hacía falta complementarlo: que cambiara la política económica, como está sucediendo”.

Acusó que hubo un tratado que “se firmó hace tiempo y no se impulsaron las actividades productivas nacionales, no se fortaleció el mercado interno, no se crearon empleos y no se combatió el empleo y la pobreza y, sobre todo, la corrupción”.

Ahora, con el T-MEC, apuntó AMLO, “podemos tener estas relaciones que pueden ser buenas, benéficas, que significan empleo, riqueza, que vendamos las mercancías que produce el país con el complemento de que haya bienestar y justicia en el país”.

Aseveró que el objetivo es que haya “crecimiento con bienestar y progreso con justicia, porque progreso sin justicia es retroceso”.

AMLO pidió perdón, porque “con todo respeto, nos adelantamos a Canadá y a Estados Unidos y reiteramos nuestra convicción de tener relaciones con Canadá y Estados Unidos, y más allá porque queremos la integración de los pueblos y de América”.

El Senado de la República ratificó este miércoles el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

En el segundo día de un periodo extraordinario de sesiones, los senadores aprobaron el dictamen que ratifica el T-MEC por 114 votos favor, 4 en contra y 3 abstenciones, convirtiendo a México en el primero de los tres socios en hacerlo.

Las partes firmaron el nuevo instrumento el 30 de noviembre de 2018, el último día de mandato del expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018), y para que entre en vigor debe ser ratificado por las ramas legislativas de los tres países.

