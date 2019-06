AMLO golpea a Bukele por accidente en su primer encuentro

En Tapachula, Chiapas, arrancó el programa sembrando vida en el sur de México y Centroamérica, con lo que se busca frenar la migración hacia Estados Unidos.

A la llegada del presidente López Obrador, lo recibió un tumulto de manifestantes.

Entre empujones, peticiones y protestas de integrantes de la CNTE, fue recibido el presidente López Obrador en el aeropuerto de Tapachula.

Más tarde, en el vivero del campo militar de esa ciudad, López Obrador y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, firmaron el acuerdo del programa Sembrando Vida y, simbólicamente, plantaron un árbol.

El primer encuentro entre ambos mandatarios fue un poco accidentado.

“Tenemos el compromiso, y vamos a cumplirlo, de que haya más control en nuestra frontera, pedir que el que ingrese se registre hasta para cuidarlos mejor, para garantizar que no sean víctimas de abusos y el compromiso de proteger los derechos humanos”, apuntó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

El canciller Marcelo Ebrard anunció que con Sembrando Vida se crearán 20 mil empleos para los salvadoreños.

“Iniciamos con más de 30 millones de dólares de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de 100 millones de dólares. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras”, indicó Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores.

Bukele, quien asumió en el cargo el pasado 1 de junio, agradeció el apoyo y elogió a López Obrador.

“Tienen un lujo de presidente, pero él no va a poder arreglar todas las cosas en seis meses ni en un año ni en dos, apóyenlo, denle tiempo, y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día”, aseguró Bukele.

El presidente mexicano enfatizó que el programa es parte del acuerdo migratorio que impidió la aplicación de aranceles a los productos mexicanos de exportación y aprovechó para pedir que no se discrimine a los migrantes.

“Donde come uno, comen dos. Y así tiene que ser, no comer solos, tenemos que comer todos y apoyar a quien lo necesita. No nos va a faltar a nosotros; si nosotros apoyamos vamos a tener más. Por encima, repito, de las fronteras está la justicia y la fraternidad de los pueblos”, señaló Andrés Manuel López Obrador.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH