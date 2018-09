Damnificados del 7S en Juchitán fueron defraudados por constructoras

Damnificados de Juchitán, Oaxaca, una de las regiones más afectadas por los estragos del sismo del 7 de septiembre de 2017, denunciaron que algunas constructoras, una de ellas, propiedad del exdirector de Obras del municipio, defraudaron a las familias que perdieron sus casas y se quedaron con el dinero que el gobierno federal les entregó mediante tarjetas.

El 23 de noviembre pasado, Juana Montaño firmó un contrato con la empresa Fevara Construcciones, S. A. de C.V. “Mi hogar tradicional”, propiedad de Felipe Valdivieso Rasgado para que le construyera una vivienda tradicional prototipo especial de 200 mil pesos, en Juchitán.

El contrato señala que la empresa tardaría tres meses en construir la casa y la entregaría el pasado 23 de febrero. A diez meses de que inició la construcción, la obra se encuentra inconclusa.

A Teresa de Jesús Martínez la constructora prometió entregarle su casa en abril.

El contrato fue hecho por 120 mil pesos, que constaba de un cuarto, una cocina y un comedor, un baño y un corredor, y hasta ahorita no ha terminado con su contrato, cuando fui a verlo me decía ‘sí, no te preocupes te lo voy a terminar, no me voy a quedar con tu dinero’ ”, relató Teresa.