A un año del sismo de 8.2 grados en Chiapas y Oaxaca; se han entregado recursos por 5 mil 217 millones de pesos para la reconstrucción.

Este 7 de septiembre se cumple un año del sismo de magnitud 8.2 que sacudió el sureste y centro de México.

Ocurrió a las 11 de la noche con 49 minutos, con epicentro a 133 kilómetros al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, y duró tres minutos.

Los estados más afectados fueron Chiapas y Oaxaca.

Las afectaciones en Chiapas fueron:

– 16 muertos

– 26 heridos

– Más de 1,470,000 mil damnificados

– 14,009 construcciones con daños totales

– 32,537 construcciones con daños parciales

Los municipios más afectados de Chiapas fueron:

– Cintalapa

– Jiquipilas

– Arriaga

– Tonalá

– Villaflores

Las afectaciones en Oaxaca fueron:

– 79 muertos

– 107 heridos

– Casi 1,000,000 de damnificados

– 26, 811 construcciones con daños totales

– 36, 411 construcciones con daños parciales

Los municipios más afectados de Oaxaca son:

– Juchitán

– Asunción Ixtaltepec

– Ixtepec

– Unión Hidalgo

– Tehuantepec

– Reforma de Pineda

– Ixhuatán

En un año, el Gobierno Federal ha entregado recursos por 5 mil 217 millones de pesos para la reconstrucción en Oaxaca y Chiapas.

Carlos Valdes, director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informó en su cuenta de Twitter que a un año del sismo del 7 de septiembre.

Hoy a un año del sismo del 7 de septiembre, debemos recordar que México es un país sísmicamente activo. Es importante contar con un plan familiar, con una mochila de emergencia y con una revisión de que la estructura en que vivimos es segura. Hoy, realiza un simulacro familiar”.

Durante un sismo, Protección Civil recomienda:

-No correr, no gritar, no empujar.

-Seguir las instrucciones del personal responsable ante la emergencia.

-Apaga cigarros o cualquier objeto que pueda causar un incendio.

-Procurar estar alejado de balcones, ventanas, lámparas, canceles etc. Y de lugares donde se pueda desprender algún objeto.

-No usar elevadores ni escaleras.

-En caso necesario protégete en el marco de una puerta, junto a una columna o debajo de un escritorio.

-Si te encuentras en el exterior, dirígete a las zonas de seguridad preestablecidas.

-Aléjate de ventanas, cables de luz y alta tensión.

-Si te encuentras manejando, maneja serenamente y estaciónate en un lugar fuera de peligro.

Después de un sismo, Protección Civil recomienda:

-En caso de haber quedado atrapado, conservar la calma y trate de comunicarse al exterior.

-Cerrar las llaves de agua y gas. Si percibes olor a gas, desconecta el interruptor de energía eléctrica.

-No encender cerillos ni equipo que origine flama o aquellos artículos eléctricos que puedan producir chispa.

-Usar el teléfono sólo para emergencias.

-Efectúar una cuidadosa revisión de los daños en tu casa antes de entrar, si son graves, no entres.

-Mantente alejado de las áreas de desastre.

