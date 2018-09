Damnificados del sismo del 7S en Oaxaca aún no reciben recursos para reconstrucción

Este viernes 7 de septiembre se cumple un año del sismo de magnitud 8.2 con epicentro al suroeste de Pijijiapan, Chiapas, que dejó innumerables daños en Oaxaca y Chiapas; los damnificados aún no reciben los recursos prometidos por Bansefi para la reconstrucción de sus hogares.

En Punto regresó a Juchitán y visitó a los mismos damnificados de hace un años, cuyas tarjetas del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) inicialmente no tuvieron fondos para corroborar si finalmente habian recibido los recursos prometidos.

A base de mucho esfuerzo, doña María terminó de reconstruir su casa. Ella fue registrada en el censo de viviendas dañadas que se realizó cinco días después del sismo de hace un año, pero hasta la fecha no ha recibido los recursos del fondo de reconstrucción del Bansefi.

El 17 de octubre de 2017, En Punto acompañó a doña María Luisa a una tienda de materiales de construcción para verificar el saldo de la tarjeta que le entregó Bansefi.

“A mí, ya me da pena venir, que me depositen, yo necesito el dinero”, pidió la señora María.

Luego de que En Punto dio a conocer esta denuncia, Bansefi se comprometió a atender el problema de doña María Luisa, pero nunca le depositó los 120 mil pesos para comprar materiales y pagar mano de obra para la reconstrucción de su casa. La tarjeta que le entregó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano nunca tuvo recursos.

La mayor parte de la pensión de esta maestra jubilada de 70 años de edad se le va en pagar el préstamo que solicitó para reconstruir su casa.

Al ver que no me daban nada porque de la tarjeta de vivienda no me dieron nada, pedí un préstamo en el banco Bancomer y ahí me prestaron 200 mil pesos, hago gelatinas de mosaico para vender, hago flanes y uno que otro pastelito para sacar para la comida”, relató doña María Luisa.