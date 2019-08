Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 22 de agosto de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 22 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde reveló que, a través del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, se le solicitaron pruebas documentales de que el pueblo está feliz. Debe incluir metodología, muestra, distribución geográfica de la muestra y el presupuesto designado, con fundamento en la Constitución.

Sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz, y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, en donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito, formalmente, pero adelanto que esa es mi fuente”.

Te recomendamos: Solicitan a AMLO comprobar que el pueblo está feliz; el presidente responderá

El presidente anunció que ya está muy avanzado el proyecto de presupuesto para 2020, que debe ser presentado el 8 de septiembre. También dijo que se avanzó en el acuerdo con empresas sobre el conflicto de los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Cuestionado sobre las declaraciones del gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla, a un diario nacional, de que no es “dedo chiquito de nadie”, López Obrador dijo que en México no hay un sistema político centralista, es una Federación, y por eso se respeta a la autoridad estatal. “No hay problema”, señaló.

Respecto a las autodefensas, AMLO reiteró que no puede haber grupos ilegales haciendo funciones de seguridad pública y su existencia demostró la incapacidad del Estado para cumplir sus obligaciones. Afirmó que su Gobierno no promoverá esas actividades.

Tras la visita del subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, a La Huacana, el presidente reveló que se le solicitó al funcionario ajustarse a las leyes. Admitió que no está de acuerdo con esa visita.

Sobre el amparo de Interjet, AMLO dijo que deben ser respetuosos de la ley, aunque pueda significar una afectación a la Hacienda pública.

Eso lo va a decidir la autoridad judicial, tenemos que ajustarnos a esos procedimientos. Aunque no estemos de acuerdo siempre hay que respetar al Poder Judicial, que es en este caso el encargado del otorgamiento, pues, el que concede el amparo”.

Consideró que el juicio sobre la deuda de Interjet aún no termina. Señaló que todos pueden acudir a la ley por un amparo, porque es su derecho.

El presidente de México se refirió a que sí existe el sabotaje legal y reiteró que es el caso del aeropuerto de Santa Lucía, con más de 80 amparos. Aseguró que no es por el medio ambiente, ni por oposición de los pobladores.

No hay ninguna razón, solo es una motivación política”.

López Obrador refirió este jueves, sobre la presa El Zapotillo, que se dieron contratos antes de su Gobierno a pesar de la oposición de los pobladores. Declaró que están buscando cómo resolver el conflicto, porque está parada la construcción. Dijo que se autorizaron trabajos para reforzar la presa, evitar riesgos de inundación y proteger a la gente.

Pero falta el acuerdo con la gente y no se trata solo del acuerdo entre autoridades (…) Me he reunido desde luego con los gobernadores, ha estado participando Conagua, la Secretaría del Medio Ambiente (…) y se acordó iniciar un proceso de diálogo”.

Señaló que ya se planteó a los pobladores que no se puede destruir lo que ya se construyó, pero no se impondrá nada y no se hará uso de la fuerza.

También se refirió al tren México-Toluca y dijo que hay que resolver el derecho de vía, sigue la inconformidad y falta buscar el presupuesto para la obra, porque se requieren de 25 mil a 30 mil millones de pesos. Señaló que esperan terminar la obra en el 2021 y faltaría ver la operación, cómo echar andar los trenes.

Durante la conferencia, un reportero denunció que solo hay avance del 20 por ciento en la reconstrucción de inmuebles con daño total tras el sismo del 19 de septiembre de 2017. El presidente López Obrador dijo que este año se destinaron 9 mil millones de pesos, que ya se están ejerciendo, para la reconstrucción. Añadió que en 2020 se destinarán más recursos para ese propósito.

Respecto al presupuesto, detalló que ahora se sabe en qué se gasta y que la última palabra la tiene la Cámara de Diputados. Dijo que todos tenemos que hacer un esfuerzo de austeridad y no argumentar que por esa política no hay medicinas o no se podrán proteger a los periodistas amenazados.

¿Qué tiene que ver la austeridad con eso? Al contrario, por la austeridad es que vamos a tener dinero para cuidar y proteger a los periodistas, pero hay toda una manipulación. Si no hubiese austeridad, entonces sí no habría dinero, porque pues todo se gastaría en pagar pensiones millonarias, mantener aviones de lujo, en tener aviadores”.

AMLO exhorta a la austeridad entre funcionarios (YouTube)

Sobre las protestas contra jueces, dijo que respeta al Poder Judicial y consideró que no se puede lanzar una acusación general. Señaló que hay buenos y malos funcionarios.

No conozco o deberían de informar más sobre sanciones a jueces, a magistrados y ministros, porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial. Entonces si hay sanciones de la Judicatura a jueces, a ministros, en su caso, que se informe. Es una recomendación respetuosa, creo que eso ayudaría mucho”.

Ante el cuestionamiento de un reportero sobre los recursos de la Federación para publicidad, el secretario de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, respondió que hay transparencia en los gastos y todo se pueden consultar en internet. López Orador acotó que su Gobierno no da “chayote”.

Cuestionado sobre las declaraciones del gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, respecto a la desaceleración de la economía, AMLO respondió:

No voy a pelearme con los funcionarios del Banco de México, no me voy a enganchar en un pleito con los del Banco de México, porque no quiero que vayan a utilizar esto para hacer una columna los periodistas conservadores, que le busquen por otro lado, no se las voy a poner fácil”.

Ante el aumento de feminicidios, López Obrador señaló que se habló del tema en la reunión de seguridad de este jueves y se acordó que la Guardia Nacional debe tener una formación específica al respecto.

Con información de redes sociales AMLO

MLV