AMLO: Empresa constructora de gasoductos inició demanda durante negociaciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), denunció que una empresa constructora de gasoductos inició una demanda en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante las mesas de negociaciones, basada en una declaración que dio el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa, a un medio de comunicación.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador consideró que no es correcto iniciar una demanda cuando estás pidiendo llegar a un acuerdo.

No fue prudente, si se está buscando un acuerdo y hay disposición para eso. Me entrevistaron, me pidieron que se llegara a un acuerdo, que se abriera el diálogo, acepte”, dijo el mandatario mexicano.