Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 20 de agosto de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 20 de agosto de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció que sólo dejaría hacer preguntas a los reporteros que nunca hayan participado antes. En principio, fue cuestionado sobre su relación con empresarios y el presidente señaló que hay una buena relación y están apoyando la solución del conflicto por los gasoductos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

AMLO también se refirió a que el Estado debe asumir su papel de promotor del desarrollo y que darán prioridad al sur, porque hay rezagos. Dijo que el norte y el centro crecieron, pero son regiones donde no se tiene agua suficiente “y ahora se está padeciendo de falta de agua”.

Cuestionado sobre la confrontación entre Ricardo Monreal y Martí Batres por la Mesa Directiva del Senado, el presidente López Obrador declaró que no está participando en cuestiones partidistas.

En este caso también se trata del Poder Legislativo. Lo que creo, pero no solo para este caso, sino para otros, aplica parejo, quienes nos dedicamos al noble oficio de la política, tenemos que actuar poniendo por delante los ideales, los principios y le debemos de profesar un profundo amor al pueblo”.

Dijo que tiene que haber mística y convicciones, entrega total a la causa pública. Adelantó que podría enviar una carta a Morena para recordar que se deben mantener los ideales y no buscar el poder por el poder.

Sobre Notimex, AMLO anunció que pronto se resolverá la crisis por los despidos y se pagarán las indemnizaciones que se deben.

Respecto a las protestas feministas en la CDMX, López Obrador refrendó que debe existir el derecho a protestar, pero debe ser de manera pacífica. Insistió en que él no está de acuerdo con la violencia. Aseguró que velan por la seguridad y los derechos de las mujeres.

No estamos tolerando ninguna violación de derechos humanos (…) se garantizan las libertad, es parte del cambio. No hay razias, no hay masacres”.

Recordó que todos los días se reúne y recibe el parte informativo de la seguridad a nivel nacional, sobre homicidios, secuestro, robo de vehículos y a casa habitación.

Añadió que, en el caso de la formación de elementos para la Guardia Nacional, hay temas sobre protección a derechos humanos.

AMLO abundó sobre el tema de seguridad y dijo que hay muy pocos policías municipales, por eso plantean aumentar la cifra de estos efectivos, para que no todo recaiga en la Guardia Nacional. Sin embargo, precisó:

Nosotros la preocupación que tenemos es consolidar a la Guardia Nacional (…) y tener las 266 Coordinaciones. Entonces estamos convocando, reclutando. Y están pasando también elementos de la Policía Federal, que voluntariamente” quieran unirse a la Guardia.

Sobre el chaleco color caqui que usan los servidores públicos y la petición del Instituto Nacional Electoral (INE) para que no lo usen, AMLO dijo que no tiene ningún problema. Señaló que son promotores del bienestar y desarrollo, que han hecho censos en las comunidades, pero no sabe exactamente cuántos son.

Cree el león que todos son de su condición. Estos servidores de la nación no tienen que ver con Morena, ni con ningún partido. Además el que haga proselitismo por un partido, no solo pierde el trabajo, sino debe ser sancionado, porque ya también es delito grave el fraude electoral”.

Dijo que sí cambiarán el chaleco, pero denunció que antes no solo se usaba el chaleco, sino el dinero, para comprar votos.

Cuestionado sobre la denuncia que hicieron los abogados de Rosario Robles para que se retire del caso al juez de control Felipe Delgadillo Padierna, por ser sobrino de Dolores Padierna, y el señalamiento de que parece una venganza contra la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, AMLO respondió:

Pues sí, pero vuelvo a repetir, no es nuestra práctica. No procedemos nosotros de manera facciosa, no somos iguales”.

Señaló que los conservadores “son muy mentirosos, mentecatos” y los señaló por propagar el rumor de que su Gobierno quiere modificar el marco legal para el funcionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Respecto a su relación con la Iglesia, López Obrador señaló:

Tengo simpatía por el papa Francisco y soy muy respetuoso de la Iglesia católica, como soy respetuoso de la Iglesia evangélica, de la comunidad judía. Y soy respetuoso de los no creyentes”.

Afirmó que tiene muy buenas relaciones con los obispos católicos y tiene muy buena relación con el padre Alejandro Solalinde y con el arzobispo de Morelia. También, dijo que pastores evangélicos y dirigentes de otras iglesias.

Sobre las leyes secundarias de la nueva reforma educativa, dijo que en estos días se entregarán los proyectos y las iniciativas. Señaló que hay consultas con maestros, pedagogos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que se recojan las opiniones de todos los sectores.

Respecto a los actos vandálicos registrados en las oficinas de Educación Física de la Secretaría de Educación de Guerrero, AMLO consideró que irán desapareciendo esas prácticas, porque la violencia no es alternativa.

Quienes cometen esos excesos pierden apoyo, pierden credibilidad”.

Retomó el tema de las marchas en la CDMX y dijo que hubo infiltrados y siempre hay provocadores.

