Venta de plazas no se da en lo educativo, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes que la venta de plazas no se da en lo educativo y si se da, se debe denunciar.

Desde Palacio Nacional, el mandatario fijó su postura sobre la manifestación en las oficinas de Educación Física de la Secretaria de Educación en Chilpancingo, Guerrero, por la supuesta venta de plazas y consideró que esas prácticas irán desapareciendo ‘porque la violencia no es alternativa’.

Durante la manifestación, personas de la movilización irrumpieron en el lugar quemaron documentos, destruyeron mobiliario y realizaron consignas en las paredes, ante la situación, el presidente López Obrador indicó que se está trabajando para reformar las leyes educativas y entregar iniciativas que mejoren la educación.

El presidente de México comentó que en la educación no se da la venta de plazas como en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o como en el gobierno y ante estas acciones hizo un llamado a la población para que denuncien las netas de plazas.

Sobre las leyes secundarias de la nueva reforma educativa, dijo que se entregarán los proyectos y las iniciativas, además de que hay consultas con maestros, pedagogos, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para que se recojan las opiniones de todos los sectores y se mejore la educación.

No se permitirá la corrupción, no habrá venta de plazas; eso tuvo que ver con una época que hasta hace poco se practicaba”, dijo AMLO.

El presidente de México agregó que la CNTE no propone vender plazas, “se le echa la culpa de que se opusieron a la reforma educativa, porque querían que se siguieran entregando las plazas a recomendamos eso es una calumnia eso no es cierto, el conservadurismo uso esas mentiras para imponer la mal llamada reforma educativa y satisfacer su obsesión y sus deseos de privatizar la educación, eso no existe”

En las marchas de la CDMX hubo infiltrados, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó el tema de las marchas en la Ciudad de México y dijo que hubo infiltrados y provocadores.

Por eso hay que tener cuidado en las manifestaciones porque pueden ir las mujeres a defender una causa justa y ahí andan los que quieren confrontar a la sociedad con el Gobierno”, señaló.

El mandatario federal habló del joven que golpeó a un reportero mientras cubría la manifestación de las mujeres en la Ciudad de México: “Ese que le dio un golpe a un reportero, qué tenía que ver con las marchas de las mujeres, por qué esa actuación, ahora sí qué de parte de quién”, puntualizó el presidente de México.

