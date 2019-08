Deja varios lesionados riña en el Metro Cuauhtémoc tras finalizar marcha de mujeres

Luego de la marcha de mujeres que inició en la Glorieta de Insurgentes y terminó con actos vandálicos, se reportó una riña y varios lesionados a consecuencia de ella, en el interior de la estación del Metro Cuauhtémoc.

¿Qué le pasó? Nos agredieron unas mujeres, en el vagón del Metro. No sabemos ni por qué, nosotros nos íbamos a subir al vagón bajaron echando gritos, gritando, silbando. Nosotros no sabíamos no porque empezaron a golpear a la gente hubo varia gente lesionaron. ¿Con qué le pegaron a usted? La verdad desconozco, creo que me pegaron con un bat y con unas latas, no sé”, comentó Juan Hernández, un lesionado.