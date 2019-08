Sector privado apoya al Gobierno para impulsar desarrollo económico del país, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este martes que su gobierno trabaja de manera coordinada con el sector privado para impulsar el desarrollo económico del país.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que se reunió con Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes de organizaciones empresariales.

Nos reunimos con Carlos Salazar y Antonio del Valle, representantes de organizaciones empresariales, porque nos están ayudando a resolver el problema de los gasoductos, un tema importante no solamente revisa contratos, sino que existan utilidades justas para quienes construyeron los gasoductos que no se quiera medrar, además que no se afecte la Hacienda Pública”, comentó AMLO.