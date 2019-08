Dólares decomisados y cuentas congeladas, también para pobres, anuncia AMLO

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, reveló este martes que la Fiscalía General de la República (FGR) ya está haciendo el recuento de los dólares que fueron decomisados y están bajo resguardo en oficinas de diversos ministerios públicos, para entregarlos a las comunidades marginadas de México.

Te recomendamos: AMLO: Se está haciendo un inventario de todo lo que se decomisa

Esta mañana, el presidente fue cuestionado durante su conferencia de prensa mañanera sobre la posible subasta de bienes de Juan Collado y Emma Coronel, pero AMLO dijo que antes de considerar esos bienes, primero deben ser entregados “los numerarios”, y explicó que son dólares que están en diversas oficinas del Ministerio Público.

López Obrador dijo que el dinero está bajo resguardo, en algunos casos en bancos, y que están haciendo trámites ante la Fiscalía para usar ese dinero en apoyo a los municipios más pobres de México. Señaló que ya se están haciendo el recuento “y es una cantidad considerable”.

Precisó que la Fiscalía es la que está haciendo este balance y hay dinero, en bancos, de cuentas congeladas abandonadas que se entregarán al público.

En algunos casos no están siendo utilizados, es decir, no hay renta, no hay beneficio”.