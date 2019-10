Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 15 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 15 de octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde reiteró que hubo un aumento del presupuesto para seguridad pública y destacó que 70 mil elementos de la Guardia Nacional ya han sido desplegados.

Cuestionado sobre la emboscada contra policías estatales en Aguililla, Michoacán, el presidente dijo que “es muy lamentable” y declaró que seguirán con la estrategia de seguridad que plantearon los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina, en la conferencia del 14 de octubre. Dijo que apoyarán al gobierno de Michoacán y reiteró que atenderán las causas que originaron esta descomposición social, porque buscan la paz, con justicia.

AMLO dijo que habrá protección para servidores públicos que colaboren con denuncias para detectar y erradicar actos de corrupción, luego de que un reportero expuso el caso de una doctora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Oaxaca, quien ha sido objeto de represalias por señalar la falsificación de recetas para uso de fentanilo.

Ante reportes de que hay 250 por ciento de incremento en casos de dengue en algunas entidades de México, AMLO dijo que “no hay nada extraordinario, que no es algo incontrolable, lo del dengue”. Anunció que pedirá al secretario de Salud, Jorge Alcocer, que informe hoy mismo.

No hay una situación de alarma, para tener esto en claro”.

Sobre las grabaciones de presuntos actos corrupción en Pemex, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, AMLO dijo que ya se sabía, “es caso de dominio público”. Señaló que, durante el periodo neoliberal, el propósito era robar, saquear.

¿Hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes?, ¿hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero? Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás”.

Reiteró que su Gobierno no tolerará ningún acto de corrupción. Mencionó que la empresa Oro Negro era del hijo de un exsecretario de Estado y aún así hay detractores de la ley que busca un candado para funcionarios públicos en el sector privado.

Cuestionado sobre la consulta en Baja California, el presidente López Obrador dijo que primero tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso estatal. Señaló que algunos legisladores argumentaron que no se ha publicado “porque no la encontraban, que se traspapeló”. Aclaró que en cuanto sea publicada, se podrá impugnar y tendrá que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde será resuelta en definitiva. AMLO declaró que, antes, los gobernadores eran por dedazo y parece que hay una epidemia, no de dengue, sino de amnesia colectiva.

¿Se acuerdan de las concertacesiones? Precisamente en Baja California”.

Ante la posible salida de Carlos Romero Deschamps, del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, dijo que el Gobierno federal “no se va a meter” en la designación del sustituto. Aclaró que sería el propio actual líder sindical quien decida si se separa del cargo para atender las denuncias en su contra.

Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el ministro Medina Mora, igual. Hay denuncias, ellos ven en la Fiscalía si van a resultar culpables, si se van a consignar esas denuncias al juez. Yo pienso que el que tiene una denuncia de este tipo y al mismo tiempo está a cargo de un sindicato (…) lo mejor es no involucrar a las instituciones, que se asuma de manera personal y se resuelva. Y que nosotros no estemos imponiendo a quién va a quedar”.

Después de explicar esto, el presidente López Obrador salió de la sala para acudir a una gira de trabajo y quedó Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, junto con otros integrantes del Gabinete de Seguridad, para responder a la prensa.

No vamos a caer en la tentación de que la fuerza lo resuelve todo”, dijo Durazo, y señaló que la fuerza se debe ejercer en un marco de legalidad.

Cuestionado sobre la violencia en Empalme, Sonora, el secretario de Seguridad dijo que se alcanzaron acuerdos con los alcaldes de Empalme y Guaymas para operar como si Empalme fuera una zona conurbada, con un mando para ambos municipios, con la Secretaría de Marina a cargo.

También en la conferencia, Olga Sánchez Cordero explicó que nunca quiso decir ‘normalizar’ la violencia, tras la emboscada en Michoacán.

Yo no dije normalizar. Dije que esto sucede en muchos lugares del país (…) Yo no quise decir que no lo lamentaba enormemente, por supuesto que lo lamento. Simplemente que se sacó de contexto”.

La secretaria de Gobernación se pronunció para avanzar en la denuncia, porque si eso no sucede, seguiremos viviendo en la impunidad. Reconoció que la labor periodística apoya que se cumplan órdenes de aprehensión. También hoy dijo que las alertas de género deben tener revisiones para asegurar que se están instrumentando las acciones necesarias para erradicar la violencia en contra de las mujeres.

Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), explicó hoy que en algunas instalaciones de la Guardia Nacional se contempla la construcción de unidades habitacionales para que los efectivos puedan estar cerca de sus familias.

Sobre el Índice de Letalidad anunciado ayer, explicó que en 2010, 2011 y 2012 había más agresores muertos, que heridos o detenidos, pero se fue reduciendo y en la actualidad se está invirtiendo.

La cantidad de muertos en agresiones hechas a las fuerzas federales está reduciéndose, y la cantidad de heridos y detenidos se está incrementando”.

Dijo que los procedimientos no han cambiado, que las misiones se cumplen conforme los objetivos de la seguridad interior, pero se mayor impulso al respeto de los derechos humanos.

Con información de redes sociales AMLO

MLV