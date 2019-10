“Cuando se reparten mal el botín, hay motín”, dice AMLO sobre audios de corrupción en Pemex

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que los audios sobre el saqueo y corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante el gobierno de Enrique Peña Nieto no son ninguna sorpresa, y que es algo que ya se sabía desde hace muchos años.

Es lo que ya se sabía, es casi de dominio público. No sé por qué ahora se extrañan y se rasgan las vestiduras si la política que se ha impuesto desde hace 36 años la llamada política neoliberal su propósito es robar, saquear, ya sabemos que el propósito era saquear, arruinar a Pemex, acabar a Pemex y ahora se sorprenden”, dijo.

Esta semana, el diario The Wall Street Journal difundió unos audios grabados por una compañía de espionaje israelí, que exponen corrupción generalizada en Pemex.

Al respecto, López Obrador dijo en su conferencia matutina que esto es un asunto que tiene que ver con los hombres del poder y lo que calificó como una mala repartición del ‘botín’.

Este asunto que se está ventilando tiene que ver con los hombres del poder y del dinero (…) Es una investigación, es una querella que está en la Fiscalía básicamente, es un asunto que está viendo Pemex, porque a Pemex lo exprimían, se dedicaban a saquearlo y son problemas entre empresas, aquí sí que aplica aquello de que, ‘cuando se reparten mal el botín, hay motín’. Y Pemex se va a defender, ahora no vamos a permitir que sigan saqueando, pero me llama mucho la atención el escándalo. ¿Hasta ahora se están dando cuenta los denunciantes?, ¿hasta ahora se están dando cuenta en el extranjero? Yo les aseguro que tenían información desde tiempo atrás”, dijo.

El mandatario detalló que durante su Gobierno no se tolerará ningún acto de corrupción.

Por eso fue muy importante que llegáramos aquí, con el apoyo de los ciudadanos, no de grupos de intereses creados. Porqué si hubiésemos llegado con el apoyo de la delincuencia de cuello blanco, estaríamos atados de pies y manos no tendríamos libertad, entonces en todo esto se tiene que actuar, si hay denuncias y defender a Pemex, para que no lo sigan saqueando, estamos pendientes de eso”.