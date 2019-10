AMLO: Se tiene que publicar ‘Ley Bonilla’ de Baja California, para impugnar y turnar a SCJN

Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado este martes sobre la consulta para extender de 2 a 5 años el mandato del gobernador electo Jaime Bonilla, en Baja California, y el presidente dijo que hay un procedimiento legal, primero tiene que publicarse la ley que aprobó el Congreso estatal, para poder impugnarla y dejar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva sobre el caso.

Desde Palacio Nacional, AMLO señaló que algunos legisladores de Baja California argumentaron que la denominada ‘Ley Bonilla’ no se ha publicado “porque no la encontraban, que se traspapeló”.

Aclaró que, en cuanto sea publicada, se podrá impugnar y tendrá que ir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde será resuelta en definitiva.

López Obrador pidió recordar que, antes, los gobernadores eran por dedazo y parece que hay una epidemia, no de dengue, sino de amnesia colectiva.

El término concertacesión se popularizó en los años 90, tras una elección para gobernador en Guanajuato. Ramón Aguirre Velásquez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue señalado por ganar con fraude y hubo movilizaciones y actos de desobediencia civil por parte de la oposición, encabezada por el candidato perdedor Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN). Entonces, se obligó al triunfador a renunciar y se designó como sustituto al panista Carlos Medina Plascencia.

AMLO recordó, también en los años 90, unas elecciones en las que iba el régimen contra un partido opositor en Baja California y Michoacán. En Baja California, dijo, no se metió el acelerador del fraude y ganó el opositor.

No estoy diciendo que no haya ganado, sino que hubo línea para no aplastar con el fraude. En cambio, en Michoacán, la decisión fue aplastar”.