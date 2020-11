Turistas aprovechan fin de semana y llegan a playas de Guerrero

Este fin de semana los destinos turísticos del estado de Guerrero, registraron un repunte en la llegada de vacacionistas.

Pese al anuncio de endurecimiento de medidas para contener el COVID-19, los centros vacacionales de Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón reportan niveles de ocupación cercanos al 30 por ciento, una cifra elevada tomando en cuenta que actualmente se permite a los hoteles operar al 50 por ciento de su capacidad.

Cientos de turistas están llegando a las playas para divertirse y disfrutar del mar y las altas temperaturas.

“Está delicioso el sol está así como ligerito, no te quema, el ambiente está riquísimo hay no yo me la he pasado increíble”, comentó la turista Cristel.