Sismo 19-S: Damnificados CDMX aún esperan reconstrucción

A un año del sismo 19-S, los damnificados de la Ciudad de México aún esperan la reconstrucción de sus hogares y denuncian que el proceso ha sido ineficaz.

Miguel Ángel González vive en la delegación Gustavo A. Madero. Su casa quedó inhabitable tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. Cinco meses después fue demolida, todo su patrimonio sigue amontonado en la banqueta. Miguel, su esposa y sus cinco hijos no tienen a dónde ir. Han cambiado dos veces de albergue, desde febrero viven en un centro cultural.

De parte de Protección Civil nos dejaron un catre, pero ya no sirve, ya están todos dañados, ya no sirven, ya optamos en quedarnos en el suelo porque ya no quedan”, dice Miguel Ángel González, damnificado del 19-S en la CDMX.