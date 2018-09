Sismo 19S: Padres exigen al Tec de Monterrey dar la cara por muerte de su hijo

A las 12:54 de la mañana del 19 de septiembre de 2017, Juan Carlos envío un mensaje a sus padres vía WhatsApp, diciendo que se quedaría a comer en la escuela para estudiar. Diez minutos después, durante el sismo, perdió la vida tras la caída de dos puentes en el Tecnológico de Monterrey Ciudad de México donde estudiaba primer año de Ingeniería.

Lo que estoy pidiendo, uno, es que den la cara, porque a un año, a 12 meses de que perdió la vida mi hijo, no conocemos a nadie del Tec, ninguna autoridad ha dado la cara. No hemos tenido ningún avance, se levantó una denuncia de hechos, misma que no ha avanzado en nada. Nadie se ha acercado, nadie nos abre las puertas, afuera nos quiere recibir. Se dice que es una institución de excelencia, con todo esto dejan mucho que desear”, señaló Juan Carlos Álvarez Blanco, padre de la víctima del sismo del 19 de septiembre.

El pésame de los directivos de la escuela fue a través de una carta, mes y medio después. Denunciaron a través de abogados a la institución.

Dijo que se determinó que la responsabilidad de la caída de los puentes fue de dos constructoras que ya no existen y un DRO quien falleció hace 2 años, pero ellos exigen que se investigue al DRO que dio el visto bueno de que las instalaciones estaban en buenas condiciones tras el sismo del 7 de septiembre.

Porque si había edificios con daño, si ya se sabía desde muchos años antes que esos puentes eran inestables, estaban mal, ¿por qué no se acordonó esa zona? ¿Por qué no se hizo algo? Se habla mucho de todos lados y del Tec no dicen una sola palabra. En el Tec haga de cuenta que no pasó absolutamente nada y no murió nadie en esas instalaciones”, describió el señor Álvarez Blanco.