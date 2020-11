Noroña se niega a usar cubrebocas y se queda solo en recinto del INE

Ante la negativa del diputado del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, de usar un cubreboca, los demás asistentes optaron por abandonar el Salón de Plenos donde sesiona el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Te recomendamos: Lanzan huevos a Gerardo Fernández Noroña durante evento en Hidalgo

Sucedió esta mañana cuando el diputado asistió al salón del INE a discutir una denuncia en su contra, que presentó la diputada Adriana Dávila, a quien Noroña vinculó con la trata de personas en Tlaxcala.

Al momento de cederle la palabra, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, le pidió al legislador usar cubrebocas, pues así lo establece el protocolo del Instituto.

A lo que Noroña respondió que sabía que lo querían amordazado, agregando que hablaría sin mordaza, “porque además tomo mucha agua, yo consumo mucha energía en el momento de intervenir y no puedo hacerlo con el cubrebocas puesto”

Córdova respondió diciéndole al diputado que no estaba tomando agua, sino hablando, agregando “le ruego por favor”.

“Y yo le vuelvo a insistir: tenemos una distancia más que suficiente, un área ventilada. Si usted me quiere censurar en mi intervención, lo entiendo perfectamente, pero le pido que respete el que no hable amordazado”, continuó Noroña.

El titular del INE le hizo ver que era su responsabilidad mantener el orden en el recinto, reiterando la solicitud de seguir el protocolo.

Fernández Noroña insistió en no usar el cubrebocas, su presencia en el lugar además se debía a que acudía como representante del Poder Legislativo, usó varios argumentos para defender su postura.

“El responsable del manejo de la pandemia a nivel nacional, Hugo López-Gatell, insiste que el cubrebocas da una falsa sensación de seguridad y no evita el contagio, les pido que respeten mi derecho constitucional de libre manifestación que no me obliga a estar amordazado”, agregó el legislador.