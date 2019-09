Fernández Noroña pelea con panistas en la Cámara de Diputados

Este martes, el diputado petista Gerardo Fernández Noroña peleó con un grupo de panistas en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Te recomendamos: Fernández Noroña y Muñoz Ledo chocan en San Lázaro

Fernández Noroña reprochó a la panista Annia Sarahí Gómez haberle hecho una seña con las manos en la sesión pasada, cuando se discutieron las leyes secundarias de la Reforma Educativa.

“Me enseñaba sus dos manos que tenía problemas de artritis y creo que debería ser atendida, si el coordinador Romero Hicks encuentra alguna dificultad en el ISSSTE yo le pediría que me dijera para ayudar a que la diputada sea atendida”, dijo Fernández Noroña.

“Que le llama valiente a homicidas, cuando no aguanta que alguien le haga una seña que él considera obscena y que malinterpreta como obscena, es un cobarde y un porrista de asesinos”, respondió el diputado panista, Raúl Gracia.

Y se dirigió hasta la curul del diputado Fernández Noroña para encararlo.

En su turno, Annia Sarahí Gómez, la diputada aludida respondió.

“Y quiero decirle que no, no tengo artritis, lo que tengo es valor y no le tengo miedo ni a usted ni a todas sus intimidaciones que haga su bancada contra mi persona, soy del estado de Nuevo León, donde hoy usted es persona non grata por celebrar los actos cobardes de asesinos”.

El diputado Fernández Noroña volvió a subir a tribuna: “Los cobardes son ustedes, cobardes y asesinos porque bañaron de sangre al país y lo convalidaron con su silencio, ahora tienen al ‘cabeza hueca’ de Vicente Fox en sus filas, lo cual determina el colmo de su desesperación, ya solo les falta el ‘comandante Borolas'”.

Cuando bajó lo hizo por el lado de los panistas para volver a encararlos.

Al cabo de varios minutos los ánimos se calmaron y comenzó la sesión en la que los diputados analizaron la política interior referente al primer Informe de Gobierno.

Con información de Héctor Guerrero.

FJMM