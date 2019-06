Familia de Norberto Ronquillo pide a la PGJCDMX dejar de filtrar información

Norelia Hernández, madre Norberto Ronquillo, y su representante legal acudieron este miércoles a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) para pedir a las autoridades que dejen de filtrar información sobre el caso del secuestro y homicidio del estudiante.

Además, hicieron un llamado a no politizar “a conveniencia” el crimen del alumno de la Universidad del Pedregal, así como enfocarse a llevar a cabo de manera correcta el protocolo de investigación para poder dar con los responsables y a dejar de litigar a través de los medios de comunicación.

En voz de su representante legal, Perla Yadira Escalante, la familia Ronquillo Hernández denunció la falta de capacitación en la procuración e impartición de justicia, y acusó al gobierno capitalino de estar “desesperado” por cuadrar los datos y no por investigar a fondo.

Lamentó que los avances en la investigación se difundan primero por los medios de comunicación y los familiares sean los últimos en enterarse.

La familia manifestó su molestia por la filtración de información respecto al caso en los medios de comunicación y exigieron que se respete su privacidad.

También fueron enfáticos en solicitar que no se realice una investigación exprés para dar con los presuntos responsables.

Familia de Norberto Ronquillo pide a la PGJCDMX dejar de infiltrar información. (S.Servín)

A través de una tarjeta informativa, la Procuraduría capitalina señaló que las investigaciones sobre el caso de Norberto Ronquillo se están desarrollando de manera profesional y con responsabilidad para esclarecer los hechos y dar certeza jurídica a la familia del agraviado.

Es importante subrayar que en la institución no se fabricarán presuntos responsables ni se detendrá sin bases jurídicas a ninguna persona que no sea señalada en las investigaciones”, señaló el documento.

La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que está comprometida a entregar resultados y concuerda con la familia que, en éste, como en ningún otro caso, se debe litigar en los medios de comunicación.

Y que, en todo momento, la institución ha brindado atención integral y apoyo jurídico a la familia y lo seguirá haciendo hasta donde sea necesario.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se reportan avances en las indagatorias de los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño.

Va muy avanzado, la procuradora ha sido muy responsable en el sentido de no abrir esta información hasta que no terminen las investigaciones y haya detenidos, pero van muy avanzadas. Tampoco se trata de acelerarlos por acelerarlos, ellos tienen sus tiempos para que la judicialización sea adecuada y que no estén flojas las carpetas de investigación, de tal manera que quien crea la Procuraduría que es el presunto responsable no vaya a salir rápidamente”, apuntó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.