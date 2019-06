Sheinbaum confirma avances en casos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, aseguró que se reportan avances en las indagatorias de los asesinatos de Norberto Ronquillo y Leonardo Avendaño.

“Va muy avanzado, la procuradora ha sido muy responsable en el sentido de no abrir esta información hasta que no terminen las investigaciones y haya detenidos, pero van muy avanzadas. Tampoco se trata de acelerarlos por acelerarlos, ellos tienen sus tiempos para que la judicialización sea adecuada y que no estén flojas las carpetas de investigación, de tal manera que quien crea la Procuraduría que es el presunto responsable no vaya a salir rápidamente”, apuntó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la CDMX.

Señaló que los cambios recientes que hubo en la Procuraduría General de Justicia son parte de su fortalecimiento y es responsabilidad de su titular tomar las decisiones que crea necesarias.

“Platicamos juntos el tema de fortalecer la inteligencia, de eso sí, pero ya los cambios dentro de la Procuraduría ella tiene que dar la información. Ella es la que toma las decisiones en la Procuraduría, yo soy muy respetuosa”, agregó Claudia Sheinbaum.

Sobre el video que circula en la red en el que artistas e intelectuales demandan que Claudia Sheinbaum decrete al centro histórico de Coyoacán como patrimonio cultural de la ciudad para proteger y conservar los inmuebles y espacios verdes de la zona, dijo:

“Me voy a reunir con los artistas para ver exactamente cuál es su planteamiento, recientemente se hizo la clausura de varios centros nocturnos ahí en el centro de Coyoacán, por parte de la coordinación de este programa que se llama ‘La noche es de todos’, y vamos a hablar con ellos para ver exactamente qué es lo que requieren para proteger todo el centro de Coyoacán y toda la alcaldía”, aseguró Sheinbaum.

En otro tema, informó que la Secretaría de Seguridad Ciudadana rentará cerca de dos mil patrullas.

Explicó que la renta de las unidades resulta una opción más económica, ya que los vehículos circulan entre 100 y 150 kilómetros diarios, lo que requiere de un equipamiento especializado y de mayor mantenimiento.

Con información de Cinthya Marín.

LLH