Exfuncionarios del Edomex involucrados en mafia de grúas

En algunos municipios del Estado de México se han incrementado en los últimos días los enfrentamientos entre operadores de grúas y choferes de transporte público.

Desde hace varios años se han registrado enfrentamientos entre operadores de grúas y choferes del transporte público, pero en los últimos 15 días, los conflictos han escalado en los municipios de Atizapán y Ecatepec, por los arrastres ilegales y cobros excesivos que realizan las empresas Sartec y Acme.

“Una grúa nada más para levantar tu carro, cuando lo vas a sacar son entre 50 mil, 70 mil”, comentó Saúl Torres Rivero, Sindicato Nacional Operadores del Servicio Público Federal.

Denuncian que 36 empresas de grúas tienen las concesiones del gobierno para operar en todo el estado, los servicios de arrastre, salvamento, custodia y depósito de vehículos, presuntamente protegidas por la policía y ligadas a ex funcionarios, familiares de políticos relacionados con el PRI y Partido Verde.

“Todo se suscita por el abuso de los cobros excesivos de las grúas y pues obviamente no se justifica las agresiones ni ante las grúas ni ante la policía”, aseguró Noé Benítez Espinoza, de la Alianza Transportista 20-20, Estado de México.

En Ecatepec grúas Sartec, con quien se registró el conflicto, se llevan los vehículos hasta un corralón en Tecámac a más de 20 kilómetros de distancia.

Grúas Sartec es propiedad de la familia de Rocío Díaz Montoya, recién destituida secretaria de Desarrollo Agropecuario Estatal, y quien también fue alcaldesa priista de Tecámac, cercana a Aarón Urbina Bedolla, ex líder del congreso del estado y tres veces alcalde de de dicho municipio.

“No hay un respeto a los tabuladores y no hay una autoridad que los ponga en regla”, agregó Benítez Espinoza.

En el Valle de Toluca y municipios conurbados, grúas Manzur, del ex secretario general de gobierno, José Manzur, tiene el control de arrastres y corralones.

En los municipios de Atizapán, Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Romero Rubio, Tultitlán y Coacalco, operan las grúas Chavarría, Sym, Carfer, Tantoco, Pegaso, Rojas, la triple A, todas estas empresas conformaron la alianza de autotransporte y comerciantes metropolitanos, Acme.

Empezaron a introducir grúas piratas, que operan sin permisos ni concesiones, entre los dirigentes de Acme se encuentran el ex alcalde de Cuautitlán Izcalli y ex procurador del Estado, Axel García Aguilera; Jafet Sainz Villarreal, delegado del Partido Verde en Cuautitlán y ex director de Agua Potable de Cuautitlán; Israel Ríos Conde, ex director de la Policía de Naucalpan; y Hugo Piz Hernández.

“Cómo es posible que un político como José Manzur, tenga Grúas Manzur; Axel García y Jafet que se van a aventar para la presidencia municipal de Cuautitlán y son los principales extorsionadores en todo el Periférico con sus grúas”, se quejó Torres Ribero.

Operadores de grúas independientes denuncian que tuvieron que unirse a Acme porque no los dejaban trabajar pero, dicen, solo son usados como grupos de choque, y que son los líderes de la organización los que se quedan con todos los arrastres y corralones.

“Todo pertenece a las empresas, nosotros no somos libres de trabajar, queremos que las autoridades nos apoyen, que nos den una solución sobre esto porque tenemos la necesidad de trabajar”, pidió un operador de grúas Acme.

Organizaciones y sindicatos de transporte público están realizando sus propios operativos donde han evitado abusos de grúas piratas y presuntas extorsiones de policías.

Con información de Fátima Monterrosa, Víctor Olvera y Jorge Ulloa

DMGS