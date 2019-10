La familia Pulido Lombera dice estar amenazada de muerte por el crimen organizado que opera en Michoacán. Debido a eso tuvieron que abandonar su casa en la comunidad Huahua del municipio Aquila, ubicado en la costa michoacana. Aseguran que han pedido apoyo al gobierno del estado que encabeza Silvano Aureoles, pero los han ignorado.

El pasado 19 de julio asesinaron a la activista Zenaida Pulido, integrante de esa familia, y el 30 de septiembre se recrudecieron las intimidaciones, les robaron el ganado que tenían.

No hemos tenido apoyo del gobierno, que nos pueda llevar a ver las casas. Se llevaron todo lo que yo tenía, todo lo que he trabajado toda mi vida. Le pido al señor gobernador, a nombre del pueblo de Huahua que queremos un cuartel ahí, sea de militares o de policías, pero una policía que sirva. Mientras no haya seguridad cómo voy a ir yo, no puedo”, dice Leopoldo Pulido, padre de la activista asesinada en Michoacán.

Tras haber sido desplazados por la violencia, Lucina Pulido asegura que las personas que los tienen amenazados de muerte son los mismos que asesinaron a su hermana Zenaida, ya que buscan quedarse con sus propiedades.

El 2 de mayo, dos meses antes del homicidio de su hermana, Lucina denunció por primera vez a los presuntos responsables ante la Fiscalía del Estado, pero la representante del Ministerio Público trató de hacer “perdediza” esa carpeta de investigación, asegura Lucina.

Cuando sucede lo de mi hermana, le digo a la licenciada Yazmín, aquí esta, ¿si recuerda? Pero es que no la hiciste, me dice. Claro que sí, aquí lo tengo. Ya me dice: de favor no muestres ese papel porque a mí me puede costar mi trabajo, pero a mi hermana le costó la vida”, dice Lucina.

-La licenciada Yazmín, ¿quién es?

La ministerio público de aquí de Coahuayana. Llego a la conclusión de que el gobierno está un poco de acuerdo en esta situación”.

Crimen organizado acosa en Michoacán a familia de activista asesinada (Noticieros Televisa)

Luego del robo de su ganado, Lucina reiteró ante la Fiscalía de Michoacán a los presuntos responsables, asegura que no ve interés de las autoridades del estado por investigar el caso.

El pasado 17 de septiembre, Evangelina Contreras dijo a Despierta que el gobierno de Michoacán trató de silenciar el homicidio de Zenaida Pulido, asesinada días después de participar en la Quinta Caravana de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Pedían concretamente que no lo hiciéramos público, que no teníamos por qué estar haciéndolo público y pedir la protección para la familia de ella, porque ella no era activista ni defensora de derechos humanos, solo una buscadora”, dijo Evangelina Contreras.

Lucina Pulido, hermana de la activista asesinada, cuestiona esa postura de las autoridades.

Cómo no vas a hacer escándalo si tu no acudes al gobierno, supuestamente tu gobierno, ¿entonces a quién? Nosotros no vemos ningún avance con el gobierno de Michoacán, como que el gobernador está en, no sé si quiere seguir siendo más político, pero él no pone atenciones, no pone atención, para la ciudadanía no mueve un dedo“.

Con información de Despierta/Luis Pavón

MLV