Michoacán esconde homicidios y no atiende desapariciones, denuncian activistas

En Michoacán, estado gobernado por Silvano Aureoles, en 2019 han desaparecido 100 personas por mes. Colectivos de familiares de desaparecidos han denunciado irregularidades en la actuación de las autoridades. Además, el gobierno estatal buscó silenciar el homicidio de Zenaida Pulido Lombera, participante de la quinta caravana de búsqueda de personas desaparecidas efectuada en mayo pasado, así lo reveló Evangelina Contreras, compañera de lucha de la activista asesinada el 19 de julio pasado.

Te recomendamos: Pide CNDH constituir comisiones de búsqueda de desaparecidos

Evangelina Contreras busca a su hija Tania, desaparecida en 2012, y aseguró que el gobierno de Michoacán les solicitó no divulgar el homicidio de Zenaida Pulido.

Lo que pedían concretamente es que no lo hiciéramos público, que no teníamos por qué estar haciéndolo público y pedir la protección para la familia de ella porque ella no era activista ni defensora de derechos humanos, solo una buscadora. Recibía llamadas de los de Gobierno que no tenía por qué hacerlo”, dice Evangelina Contreras, del colectivo de familiares de personas desaparecidas en Michoacán.