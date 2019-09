Aumenta inseguridad en Michoacán con homicidios, enfrentamientos y robos

En Michoacán falló la estrategia del gobernador Silvano Aureoles para combatir la violencia. Los índices de inseguridad en su gobierno ya rebasaron incluso los niveles que había en 2012, cuando la desesperación ante la violencia sin control ocasionó que las autodefensas se levantarán en armas.

Rodrigo Antúnez Álvarez, director del Observatorio Ciudadano Michoacán, afirma que hubo 345 homicidios dolosos en el segundo trimestre del 2019.

Información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica también que el homicidio doloso es el rubro que más se ha disparado en Michoacán.

En 2009 se registraron 936 homicidios y para 2014 fueron 932, sin llegar a mil casos. Sin embargo, en 2016, cuando Silvano Aureoles ya era gobernador, se disparó a mil 428. En 2017, mil 732 y en 2018, sumaron 2 mil 078. En 2019, Michoacán registró un aumento de 8.7% en homicidios dolosos, en comparación con el año anterior.

En Michoacán, diario, hay al menos un asesinado. La población vive en medio de disputas por el control del territorio y se leen noticias de ejecutados, descuartizados, colgados y baleados. Además, se cometen feminicidios y las mujeres son violadas por delincuentes reincidentes.

Como el caso de Monse, quien fue violada por un hombre que recientemente había salido de la cárcel.

Me quitó la ropa, los pies me los amarró con la blusa que yo traía. En ese instante abusó sexualmente de mí, después de que abusó sexualmente de mí, él me seguía amenazando”, dice la víctima.

La mujer abusada acudió a la policía.

Ellos empezaron a hablar por los radios y les comentaron que yo pudiera presentar la demanda, pero que nada más iba a quedar como un antecedente para esa persona, porque como no me golpeó, no navajeó, no me hizo cosas así en mi cuerpo, en esa cuestión de que me haya cortado, que no procedía la demanda que nada más iba a quedar como un antecedente”.