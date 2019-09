Michoacán, símbolo de violencia y tierra de nadie

El dominio de grupos criminales en diferentes zonas del país es un fenómeno cada vez más común; Michoacán se ha convertido en el ejemplo donde predominan los grupos de civiles armados, como es el caso de la Huacana o Tepalcatepec, en estos sitios, los pobladores aseguran que, ‘los delitos más comunes’ son perpetrados cada vez con mayor violencia.

En Michoacán, a diario hay, por lo menos, un asesinato, la población vive en medio de disputas por el control del territorio y todos los días se leen noticias de ejecutados, descuartizados, colgados, baleados y feminicidios.

Además, ‘N’ cantidad de mujeres son violadas por delincuentes reincidentes, tal es el caso de Monse, quien fue violada por un hombre que recientemente había salido de la cárcel.

Me quitó la ropa, abusó sexualmente de mí, después de eso él me seguía amenazando”, relató Monse, víctima de abuso sexual.

Cabe mencionar que, Monse, en ningún momento tuvo el apoyo y la atención necesaria por parte de policías y autoridades tras su abuso.

Ellos empezaron a hablar por los radios y les comentaron que yo podía presentar una demanda, pero que nada más iba a quedar como un antecedente para esa persona, porque como no me golpeó, no me navajeo no iba a proceder la demanda”, agregó.

No hay quien investigue los delitos, al haber tanta impunidad, al ser tan fácil delinquir en Michoacán, obviamente esto provoca el aumento en la comisión de los delitos”, aseguró Guillermo Valencia Reyes, líder de la Organización Ciudadana de Revolución Social.