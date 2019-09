Inseguridad en Michoacán y Tamaulipas contrasta con informes de gobierno

Los gobernadores de Michoacán, Silvano Aureoles, y de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca rindieron sus respectivos informes de gobierno, sin embargo, resaltó que fue en condiciones muy distintas a las que se viven en tema de seguridad en sus estados.

Silvano Aureoles rindió su cuarto informe de gobierno entre protestas.

En el Congreso, la oposición cuestionó la falta de avances en seguridad.

La vigencia del estado está en juego si no recuperamos la posibilidad de que todos vivamos con tranquilidad”, comentó Eduardo Orihuela Estefan, diputado del PRI en Michoacán.

Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles minimizó el problema.

Mientras tanto, en Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca rindió su tercer informe como gobernador arropado por los gobernadores panistas de Aguascalientes, Baja California Sur, Yucatán y Querétaro.

En su mensaje dijo que, ha habido una baja en la criminalidad a niveles inferiores a la media nacional.

También, el gobernador se refirió a la iniciativa de Morena para desaparecer los poderes en Tamaulipas.

No vamos a permitir que se manipule la constitución a modo de chantaje parlamentario o político, Tamaulipas no es moneda de cambio, con Tamaulipas no se juega”, dijo.