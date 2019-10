Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 31 de octubre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este jueves 31 e octubre de 2019 desde Palacio Nacional, donde fue cuestionado sobre un presunto pago del Cártel de Sinaloa para liberar a Ovidio Guzmán. El presidente dijo que no tenía caso responder la pregunta porque no era seria y la calificó como una calumnia.

Te recomendamos: Calumnia, dice AMLO, ante supuesto pago del Cártel de Sinaloa por liberación de Ovidio Guzmán

AMLO dijo que los conservadores y detractores como Felipe Calderón o los medios, como ‘La Jornada’, tienen derecho a expresar sus puntos de vista sobre el operativo en Sinaloa.

Dijo que antes los expresidentes no hablaban, pero ahora lo hacen un día sí y otro también, por los nuevos tiempos. Añadió que ya no hay un cúpula de poder, sino que contamos todos los ciudadanos y si no les parece cómo se está gobernando, ya podrán exigir la revocación del mandato.

Justificó que ya no se hace uso de la fuerza y se trata del uso de inteligencia, “que no de espionaje”, para recolectar datos sobre la delincuencia organizada.

Respecto a un video filtrado el 6 de octubre sobre un presunto asalto en un avión de Interjet y los comentarios en redes de una empleada, sobre poner una bomba en el Zócalo, el presidente dijo que no tienen información de que ‘haya mala fe’ y que uno de los dueños incluso respaldó las acciones del Gobierno federal en Culiacán.

No hay ningún indicio de que se conspire en contra del Gobierno”.

Sobre una declaración que ‘El Mayo’ Zambada hizo hace años, de que la corrupción está arraigada en México, AMLO dijo que ya no aplica, aunque admitió que sí hay relación entre corrupción y narcotráfico.

Añadió que debido a la corrupción hay inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y narcotráfico, por eso hay que terminar con la corrupción y alcanzar la paz.

Sedena y Semar

El secretario de la Defensa, Cresencio Sandoval, dijo durante la conferencia que las fuerzas armadas ya tienen un marco legal nacional sobre los procedimientos que delimitan el uso de la fuerza y actúan con apego a los derechos humanos, con base en inteligencia.

Cuestionado sobre la presidenta municipal de Manzanillo, que residen en instalaciones de la Marina después de ser objetivo de un atentado, Rafael Ojeda dijo que le brindarán protección el tiempo que se considere necesario.

Hoy más que nunca las fuerzas armadas están unidas (…) no van a poder separarnos”, dijo el titular de Semar, y agregó que su causa es la seguridad de la sociedad.

Alcaldes atacados

AMLO dijo que están pendientes de los casos de las alcaldesas de Manzanillo y Guaymas. Reveló que se reunió con la alcaldesa de Guaymas el sábado pasado, en Sinaloa. Afirmó que la protegen a ella y a otros alcaldes.

Sobre el edil de Valle de Chalco, lamentó el ataque armado del que fue objetivo y expresó esperanzas en que se salve.

Libro AMLO

El presidente reveló que esta noche a las 7 p.m. entregará a la editorial el manuscrito de su nuevo libro, para que sea lanzado a la venta el 1 de diciembre. Dijo que en su libro habla del nuevo modelo político, económico, social y cultural, postneoliberal.

Planta de amoniaco en Sinaloa

Sobre la planta de amoniaco que sería habilitada en Topolobampo, Sinaloa, López Obrador dijo que los ciudadanos serán los que decidan, pero se está haciendo un análisis sobre el proyecto. Reveló que hay amparos en contra y no hay autorización de la Secretaría de Medio Ambiente.

Dijo que los que están a favor denuncian a los importadores de fertilizantes por oponerse y quienes se oponen dicen que es solo un grupo el que será beneficiado por la planta.

Reiteró que quiere que México produzca fertilizantes.

Presa Pilares en Sonora

Cuestionado sobre la autorización al proyecto de la presa Pilares y la denuncia de que afecta a los guarijíos, AMLO señaló que no se toman decisiones para despojar a nadie. Señaló que hay un conflicto entre los pueblos locales.

Nosotros no vamos a cometer ninguna injusticia”, afirmó el presidente.

Proyectos del sureste

López Obrador dijo que muchos ambientalistas han denunciado que el programa ‘Sembrando Vida’ destruye la selva o señalan fallas en el Tren Maya, pero ni siquiera conocen el sureste. Señaló que por cuestiones económicas o políticas comparan a su Gobierno con los anteriores gobernantes.

Afirmó que los sábados y domingos, que descansan las organizaciones detractoras, bajan los ataques a su Gobierno en redes sociales.

Béisbol

AMLO dijo que él le iba a los Astros en la Serie Mundial, pero ganó Washington, porque jugaron muy bien y es como la buena política, “no siempre se gana”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV