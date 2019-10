AMLO dará a conocer nuevo modelo posneoliberal en su libro

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dijo en su conferencia de prensa matutina de este jueves que a las siete de la noche le entregará a la editorial el manuscrito de su nuevo libro para que salga a la venta el primero de diciembre, en el que dará a conocer cuál es el nuevo modelo político, social, así como el modelo posneoliberal.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal agregó que lleva un mes la elaboración y la distribución en librería.

El presidente de México comentó que en el libro vienen las respuestas para los opositores que no estaban de acuerdo en el diagnóstico del Gobierno de la República.

Para ellos no estaba claro lo que nosotros íbamos a llevar acabo, toda la intelectualidad estaba al servicio del régimen”, aseguró el presidente López Obrador.

El pasado mes de septiembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que terminó el borrador de su próximo libro.Durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente dijo que habló con la editorial Planeta, que se mostró interesada.

En la misma conferencia de prensa, el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, señaló que en su libro “La caída del sistema” se aborda el tema de las elecciones presidenciales de 1988 y de los señalamientos en su contra acerca de ser el autor de un fraude electoral.

Añadió que tras la demanda hubo un proceso judicial muy largo, que duró seis años, que es muy interesante y está descrito en el libro.

El 6 de agosto, López Obrador dijo que su próximo libro ya no se llamará ‘Economía Moral’, ya que coincide con el título de una obra literaria estadounidense.

Desde Palacio Nacional, el mandatario federal argumentó que su nuevo escrito llevará otro título, “estoy pensando ahora en el nuevo nombre, me está gustando el ponerle ‘La moralización de la economía’”.

Andrés Manuel López Obrador comentó que el libro la ‘Economía Moral’ es de un economista estadounidense y detalló que por ello no puede llamar así a su nuevo escrito.

“Supe ayer de un libro que se llama así, ‘Economía moral’, de un economista estadounidense. Me hicieron una reseña, lo voy a buscar, pero ya no puedo ponerle así al libro. Esto me pasó hace como 20, 25 años, cuando escribí un libro que le puse ‘Entre la historia y la esperanza’”, destacó.

