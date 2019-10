Calumnia, dice AMLO, ante supuesto pago del Cártel de Sinaloa por liberación de Ovidio Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), calificó como una calumnia los señalamientos realizados por el periodista Rafael Loret de Mola, que aseguran que el Cártel de Sinaloa le pagó al mandatario mexicano considerables cantidades de dinero para liberar a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, tras ser detenido el pasado 17 de octubre en un operativo en Culiacán.

No tiene sentido hacerle el caldo gordo a esa calumnia”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa.

El jefe del Ejecutivo federal Pidió imaginar cómo hubiera sido si ese operativo solo hubiera sido atendido por la Policía Federal, como antes, que era lo único que se tenía.

López Obrador también destacó que ahora hay un marco legal para que las Fuerzas Armadas participen en operativos como el de Culiacán.

Dijo que el Gobierno federal debe apoyar ciertos acciones, como el motín en la prisión de Morelos.

Por su parte, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, confirmó que durante el operativo en Culiacán, militares recibieron amenazas de agresión contra la población e instalaciones que normalmente usa la sociedad.

Cresencio Sandoval señaló que se realizó un despliegue castrense en todo el país y se les alertó a los comandantes de región y de zonas para que con el despliegue de personal militar, Guardia Nacional y con personal de policías estatales y municipales estuvieran alertas.

El titular de la Sedena reiteró que, en Culiacán, la Guardia Nacional se encargó del perímetro exterior y los elementos de esa unidad fueron agredidos.

No es que haya cometido un error, es a consecuencia de las agresiones que se detiene y no llega a ocupar el sitio que les correspondía en la seguridad exterior”, señaló Cresencio Sandoval.

Reiteró que no se considera un error.

Sandoval reiteró que el 9 de octubre se fue el grupo que realizó el análisis del blanco, que fue ubicado el 17 de octubre, por eso la operación se lanzó ese día.

Dijo que, en la línea de tiempo, se estableció que el Gabinete de Seguridad se tuvo que trasladar a Culiacán para poder acceder a la información y los reportes de lo que había ocurrido.

Reiteró que la decisión de lanzar el operativo la tomó el grupo que estaba observando al blanco.

Dijo que a las 18:49 horas se decidió suspender el operativo en Cuilacán y se transmitió la orden al grupo operativo, que dejó al presunto delincuente en el punto y se retiró.

AMLO añadió que el grupo táctico se retiró como lo explicó el titular de Sedena, pero los medios manejaron que disfrazaron al sospechoso para sacarlo, pero resultó falso.

Reiteró que les importó más la vida.

El Gobierno de México presentó ayer miércoles un detallado informe sobre el operativo en Culiacán del pasado 17 de octubre contra Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, reconociendo errores y divulgando videos inéditos del momento de la captura fallida que detonó una ola de violencia.

En un acto nunca antes visto en Gobiernos anteriores el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, detalló los pormenores de la operación desde la orden emitida en un juzgado de Estados Unidos en abril de 2018, al tiempo que reconoció los fallos en el operativo.

Pero seguidamente después se mostró firme y convencido de la estrategia de seguridad del actual Gobierno, argumentando que “en materia de seguridad no es prudente sobredimensionar las circunstancias” y que “un tropiezo táctico no invalida la estrategia en su totalidad”.

Son dos cosas distintas (el operativo de Culiacán y la estrategia) sin afán de justificar, siempre hay probabilidades de que un operativo de esta naturaleza salga mal. No obstante la extraordinaria experiencia de quienes lo llevaron a cabo”, zanjó.

Entre los distintos videos que mostró el Gobierno ayer miércoles destaca el momento en el que las autoridades detienen a Ovidio Guzmán en un estacionamiento de Culiacán.

Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!”, se escucha decir a Ovidio Guzmán en el video.