Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 de julio 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este miércoles 3 de julio de 2019 desde Palacio Nacional. AMLO fue cuestionado sobre el secuestro masivo de empleados, reportado en un call center de Cancún, y dijo que todavía no se considera secuestro, sino un acto originado por una disputa entre dos organizaciones “no necesariamente criminales”.

Un reportero cuestionó porque no se investiga a Germán Guerrero Escamilla, Rafael Duque, Eugenio Herera Terrazas, Eric Olvera Rico, Omar Chavero Chávez, Adrián Ortíz Martínez, Adrián Montes de Oca, Héctor Domínguez Cruces, Juan Carlos Fregoso Serrano, Francisco Moreno y Gustavo Varela Ruíz, todos funcionarios involucrados con los “contratos leoninos” que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para el uso de gasoductos.

AMLO respondió que se deben seguir procedimientos, pero eso no significa que se tolere la corrupción. Reveló que ayer acordó con el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios abrir negociaciones y establecer una mesa de diálogo para alcanzar un acuerdo.

Sobre la cifra de despidos vinculados a la Ley de Austeridad Republicana, AMLO señaló que se darán a conocer cuando se termine el ajuste en la estructura administrativa. Recordó los beneficios de los ahorros por la austeridad y denunció que antes, si un funcionario ganaba 200 mil pesos, enviaba 20 mil a una caja de ahorro y el Gobierno, con dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil y así ahorraba 40 mil al mes y cuando se iba del Gobierno se llevaba ese ahorro. Reveló que mantener esa caja de ahorro especial significaba hasta 6 mil millones de pesos al año.

En la mayoría de los casos, el ajuste se ha hecho arriba (…) No hay asesores como había antes. Pues ya no hay secretarios particulares, solo para los que son miembros del gabinete ampliado. No hay guardaespaldas, solo para los que atienden funciones de seguridad. No hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, pues eso es austeridad”.