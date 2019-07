AMLO niega partida secreta con ahorros obtenidos con Ley de Austeridad

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó este miércoles que no existe una partida secreta que será alimentada con los ahorros generados con la Ley de Austeridad Republicana, aprobada por el Senado. En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, dijo que es un discurso de los conservadores que están molestos porque se acabaron los privilegios y admitió que “eso sí calienta” porque él no es como Carlos Salinas de Gortari.

Te recomendamos: Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 de julio 2019 No me comparen, o sea, respeto por favor. Pero están muy nerviosos nuestros adversarios. ¿Cómo va a haber partida secreta, si una regla de oro de la democracia es la transparencia? Sin embargo, están molestos, sobre todo los de la prensa conservadora, los articulistas, hasta intelectuales, porque no solo ya no son atendidos como antes. Son respetados y siempre lo serán. Sino que les molesta esta forma distinta de hacer política, porque son cambios que se están llevando a cabo.

El presidente dijo muchos imaginaron que el cambio iba a quedar en retórica o palabras.

Afirmó que ya existen mecanismos de control y la Secretaría de Hacienda tiene que informar permanentemente sobre la disposición de los recursos. Además, aseguró que buscará la manera trasladar a la SHCP la facultad de decidir cómo aplicará esos recursos.

Además, hay que informar al Congreso periódicamente, al Poder Legislativo, que es el encargado de aprobar el presupuesto y de llevar a cabo la vigilancia del ejercicio del gasto”.

Reiteró que la transparencia fue una simulación de gobiernos anteriores y los medios de comunicación conservadores la impulsaron.

El Reforma a veces nos confunde, y cree que soy (Carlos) Salinas. Ni modo que voy a tener yo una partida secreta como la que tenía Salinas, que Reforma nunca dijo nada”.

El presidente López Obrador destacó las críticas por la supuesta partida secreta y dijo que “es de risa”. Señaló que la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sacó anuncios “que cuestan muchísimo” en contra de su Gobierno. Dijo que vio uno:

Es como un Tafil, por poco y me quedo dormido, pero aquí eso no importa, lo que importa es quién está pagando esa campaña”.

Despidos por austeridad

Cuestionado sobre la cifra de despidos vinculados a la Ley de Austeridad Republicana, AMLO señaló que se dará a conocer cuando se termine el ajuste en la estructura administrativa.

En la mayoría de los casos, el ajuste se ha hecho arriba (…) No hay asesores como había antes. Pues ya no hay secretarios particulares, solo para los que son miembros del gabinete ampliado. No hay guardaespaldas, solo para los que atienden funciones de seguridad. No hay atención médica privada para altos funcionarios públicos, pues eso es austeridad”.

El presidente de México dijo que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la que definió los lineamientos para decidir cuáles empleados serían despedidos.

Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 3 de julio 2019 (YouTube)

AMLO fue cuestionado sobre los despidos en Canal 11 y dijo que el caso se atenderá. Dijo que el director del canal, José Antonio Álvarez Lima, es un profesional y que le tiene toda la confianza. “Habrá que ver”, dijo, y señaló que quiere informarse primero del caso.

Recordó los beneficios de los ahorros por la austeridad y denunció que antes, si un funcionario ganaba 200 mil pesos, enviaba 20 mil a una caja de ahorro y el Gobierno, con dinero del pueblo, le aportaba otros 20 mil y así ahorraba 40 mil al mes y cuando se iba del Gobierno se llevaba ese ahorro. Reveló que mantener esa caja de ahorro especial significaba hasta 6 mil millones de pesos al año.

AMLO señaló que desde su campaña dijo que en el Gobierno había 9 mil plazas de alto nivel y sólo eran necesarias 3 mil.

Estoy seguro de que no hemos llegado a las 3 mil porque hay muchas resistencias, ¿pero para qué tanta gente? Me refiero del Gobierno (…) ¿Cómo hicimos la campaña? Cuatro personas. Dos compañeros en la conducción de la camioneta, César Yáñez y yo. Entonces si hay más, pues ya no me siento bien. Cuando de repente tengo más gente, ya me enredo”.

Insistió en que no es necesario tener tantos asesores, dijo que así no se puede trabajar. Reiteró que se informará en detalle cómo va a quedar el Gobierno.

Respecto al candado que la Ley de Austeridad impone a funcionarios públicos que quieran trabajar después en la iniciativa privada, AMLO reiteró que era un abuso y dijo que un expresidente privatizó los ferrocarriles durante se sexenio y después se fue a trabajar a una empresa de ferrocarriles. Otro presidente, dijo, se fue a empresas energéticas.

Los únicos negocios que deben de interesar a los servidores públicos, son los negocios públicos”.

Con información de redes sociales AMLO

MLV