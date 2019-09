Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 27 septiembre de 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este viernes 27 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde anunció que será distribuida la edición impresa del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Te recomendamos: AMLO presenta Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, dice será ejemplo internacional

Señaló que en ese documento está la filosofía y los principios fundamentales que inspiran al nuevo gobierno en la cuarta transformación de la vida pública del país.

El presidente reiteró que siempre los planes de desarrollo se hacían a partir de la agenda que imponían desde el extranjero, con las llamadas reformas estructurales, pero ahora es distinto.

Considero que este es el plan que inicia una etapa nueva en el desarrollo del país”, dijo.

Anunció que en una primera edición se mandaron a hacer diez mil ejemplares y que serán distribuidos para que la mayor parte de los ciudadanos conozcan el Plan Nacional de Desarrollo.

El presidente dijo que también ya se está distribuyendo la Cartilla Moral, con ocho millones de ejemplares, para tener un marco de referencia de las acciones del gobierno y en qué se inscribe lo qu está haciendo.

Explicó que la política social es un capítulo completo del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 porque se busca tener un país con bienestar. Hizo referencia a los programas sociales que está implementando su gobierno.

Añadió que la economía es otro capítulo y que su gobierno buscará promover el desarrollo, que es un principio que no se aplicaba durante el periodo neoliberal y que todo tendría que ser resuelto por el mercado.

Todo esto era muy hipócrita porque se usaba al Estado para rescatar a los bancos… ahí sí les gustaba que interviniera el Estado”, sentenció.

López Obrador puntualizó que el gobierno no debe buscar sólo el crecimiento sino que haya bienestar con justicia, pues el simple crecimiento no implica necesariamente desarrollo.

Son los nuevos elementos para la economía”.

Destacó que otro capítulo del Plan Nacional de Desarrollo es el respeto a las libertades y el derecho a disentir, la pluralidad, la democracia, el verdadero Estado de Derecho, la división y equilibrio de poderes, el respeto a la Constitución, el combate a la corrupción y a la impunidad.

Al ser cuestionado sobre la participación de las Iglesias en el Plan Nacional de Desarrollo, el presidente explicó que en el plan se habla de la libertad religiosa y el Estado laico, que es el que garantiza todas las creencias y todas las religiones para que no haya una religión predominante.

Dijo que no se debe imponer ni prohibir ninguna religión y añadió que su gobierno lleva buenas relaciones con todas las Iglesias. Agregó que hay temas que son polémicos y él trata de no abordarlos porque representa a todos los mexicanos, creyentes y no creyentes.

En ese tema no me voy a meter”.

Sobre un posible canal de Televisión para las Iglesias, el presidente dijo que hay que buscar la libre manifestación de las ideas y no prohibir lo que pueda ayudar al fortalecimiento de los valores.

Necesitamos el bienestar material, pero también bienestar del alma, todo lo que ayude a fortalecer valores debe ser apoyado por el gobierno”.

Fue cuestionado sobre la despenalización del aborto en Oaxaca y se negó a responder.

Anuncia AMLO que el 1 de diciembre dará un nuevo informe

El presidente anunció que el próximo 1 de diciembre presentará un nuevo informe de gobierno y confió en que ese día se pueda hablar de que ya se sentaron las bases de la transformación. Destacó que la conmemoración de la Revolución Mexicana será importante y se realizará “como nunca” porque los liberales olvidaban esa fecha.

Vamos a organizar una buena conmemoración. Vamos a recordar lo que fue la Revolución, una lección de lo que fue la Revolución. No olvidar a los precursores de la Revolución”.

Al ser cuestionado sobre la conmemoración de los hechos de Tlatelolco en 1968, el presidente señaló que el “2 de octubre no se olvida” y hay que recordarlo aquí, como se hizo ayer en el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, con el compromiso de que nunca más un régimen habrá un régimen autoritario y represor.

Sobre los hechos vandálicos registrados durante la marcha por el quinto aniversario de la desaparición de los normalistas, el presidente dijo que no está de acuerdo con quienes señalan que se trata de actos anarquistas.

El anarquismo es un movimiento muy profundo en ideales, productivo, propositivo, no es anarquismo lo de ayer. Ésa es variante del conservadurismo, una variante de tantas que tiene el conservadurismo”, sentenció.

Añadió que siempre hay provocadores y hay que ver quiénes fueron. Confió en que el gobierno de la Ciudad de México haga las investigaciones correspondientes y se actúe al respecto. Sobre los que piden usar la mano dura, el presidente dijo que debe hacerse valer la legalidad y respetar la ley, pero sin usar la fuerza.

Dijo que los que participan en estos actos “se portan muy mal”, que no tienen respaldo de los ciudadanos, que no son de izquierda sino conservadores y perjudican al movimiento legítimo y justo de los familiares de los jóvenes normalistas desaparecidos.

“Ni participan en la marcha, van en paralelo, destruyendo”, dijo y añadió que los que participan en estos actos manchan a los movimientos justos. Reiteró que hay que actuar con prudencia y no caer en provocaciones.

Respecto a la emboscada contra militares en la comunidad de Balsamar, en la sierra de Guerrero, el presidente dijo que se trató de un hecho lamentable y envió su pésame a los familiares de los militares fallecidos.

Dijo que los militares iban a una comisión, a cumplir unas órdenes y los emboscaron, por lo que fallecieron tres.

El presidente envió un mensaje a los soldados en general y dijo que su gobierno está al pendiente de ellos y que no va a arriesgarlos.

Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen… evitamos los enfrentamientos, que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, a marinos, a todos los cuerpos de seguridad, no queremos que suceda lo que pasaba en años anteriores, que perdían la vida muchos, tanto civiles como militares en enfrentamientos”.

También fue cuestionado sobre las declaraciones de Donald Trump acerca de que México le está haciendo el trabajo a Estados Unidos en la frontera. López Obrador dijo no tener ningún problema de conciencia y que su gobierno representa con dignidad a México. Agregó que se defiende la soberanía de México, pero no se quiere la confrontación. Añadió que se tiene la mano tendida a todos los pueblos del mundo y que de manera especial se busca una buena vecindad con Estados Unidos.

En otro temas, el presidente López Obrador negó que haya hecho uso de programas sociales para la promoción personal; “vámonos respetando, no somos iguales, no me confundan porque eso sí calienta”.

Tras aclarar que no podrá comparecer ante el Instituto Nacional Electoral (INE), que lo citó, junto con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, para aclarar este tema, el Ejecutivo federal dijo que debido a que sale de gira de trabajo, enviará un escrito al organismo para para ejercer su derecho a la defensa.

Anunció que el fin de semana irá a Coahuila y a Chihuahua.

Con información de la Presidencia de la República

AAE