Lamenta AMLO emboscada contra militares en Guerrero

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó este viernes la emboscada contra militares en la sierra de Guerrero, donde perdieron la vida tres de ellos.

Señaló que se trató de tres soldados originarios de Veracruz, dos de los Tuxtla, y otro del centro-norte de ese estado.

Reiteró que se trató de una emboscada y que los soldados iban a una comisión, a cumplir unas órdenes, y fueron emboscados.

El presidente envió un mensaje a los soldados en general y dijo que su gobierno está al pendiente de ellos y que no va a arriesgarlos.

Nos sentimos muy orgullosos de lo que hacen… evitamos los enfrentamientos, que cada vez hay más trabajo de inteligencia para, entre otras cosas, cuidar al personal militar, a marinos, a todos los cuerpos de seguridad, no queremos que suceda lo que pasaba en años anteriores, que perdían la vida muchos, tanto civiles como militares en enfrentamientos”.

Aseguró que habrá un cambio en esa política porque su gobierno no quiere la guerra ni declara la guerra.

Dijo que en el tiempo que lleva su gobierno son pocos los elementos que han perdido la vida, por la nueva estrategia.

López Obrador sentenció que también se protege a los civiles y se respetan los derechos humanos.

No hay razias, no hay masacres, no hay exterminio, por eso lamentamos mucho el que pierdan la vida estos soldados que fueron cobardemente emboscados”.