Transmisión en vivo: Conferencia de prensa AMLO 24 de septiembre 2019

Sigue en vivo la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de este martes 24 de septiembre de 2019 desde Palacio Nacional, donde se rindió un informe sobre la recuperación de la producción de petróleo en México. El presidente señaló que había un “plan perverso” para acabar con Petróleos Mexicanos y con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y destacó que su Gobierno recibió varias refinerías paradas y otras con muy baja producción de combustibles.

AMLO dijo que, si su Administración no hubiera intervenido con inversión pública, habría una crisis económica y financiera. Aseguró que, en poco tiempo, Pemex será palanca del desarrollo nacional.

López Obrador dijo que era muy importante para la nación recuperar el petróleo.

En la conferencia, Octavio Romero, director de Petróleos Mexicanos, detalló cómo se logró elevar la producción. Rocío Nahle, secretaria de Economía, detalló el programa de rehabilitación de las refinerías.

Rocío Nahle detalla programa de rehabilitación de refinerías (YouTube)

En materia económica, el presidente también aseguró que hay buena relación del Estado con los trabajadores porque se logró un aumento salarial y los empleados inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reciben un sueldo promedio de 11 mil 500 pesos mensuales.

El presidente dijo que hay condiciones favorables en el tema del comercio exterior para el caso de México y por eso importa mucho que se apruebe el tratado de libre comercio con Estados Unidos y con Canadá.

Cuestionado sobre la postura de Isabel Miranda de Wallace ante el nuevo gobierno, AMLO dijo que todos tienen derecho de expresarse. Sobre las acusaciones en contra de la activista, el presidente dijo que si hay denuncias, deben ser legales, y la autoridad judicial dará seguimiento.

Sobre el ataque incendiario que dejó 3 muertos y a una bebé con quemaduras en Empalme, Sonora, AMLO dijo que pedirá al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que acuda a Palacio Nacional para rendir un informe sobre la situación de seguridad en esa entidad.

Respecto al aumento en las tarifas de las autopistas de cuota, AMLO dijo que se enteró la semana pasada, “sí me sorprendió lo del aumento”. Dijo que investigará de qué se trata, pero que tiene reportes de que se aumentó, en el caso de Caminos y Puentes Federales (Capufe), de acuerdo con la inflación.

Si el aumento es mayor a la inflación, entonces se tiene que corregir. Por qué sí es un aumento de acuerdo a la inflación, porque si no aumentamos de acuerdo a la inflación, sería bajar la tarifa y yo no me comprometí a eso. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios en términos reales”.