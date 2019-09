CNTE realiza plantón afuera del Senado por reforma educativa

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizan un plantón frente al Senado de la República, en la Ciudad de México. Ya se colocaron vallas metálicas para proteger los accesos al recinto, ya que hoy se discuten leyes secundarias de la reforma educativa, que ya fueron aprobadas en la Cámara de Diputados.

El Senado tiene programado discutir y revisar hoy, en comisiones, los dictámenes de las tres leyes secundarias de la reforma educativa aprobadas por la Cámara de Diputados la semana pasada. Para mañana podría someterlas a votación en el pleno.

Desde esta mañana, frente al Senado se apostaron militantes de la CNTE. Ante esta protesta, senadores de oposición pidieron a la presidenta del Senado, la morenista Mónica Fernández, garantizar las condiciones para que se pueda sesionar.

“Que genere las condiciones para que los legisladores podamos trabajar, que no podemos estar sujetos a los vaivenes de los poderes lamentables que se les han dado a ciertos sindicatos y que evidentemente hablando de derechos humanos y hablando de la legalidad, no puede ser que terminemos siendo secuestrados por grupos que tienen absolutamente intereses de grupo, no intereses de los mexicanos”, indicó Kenia López, senadora del PAN.

Nosotros vamos a venir, vamos a trabajar, vamos a analizar obviamente estas propuestas y, vamos a sesionar, lo importante es garantizar eso”, mencionó Miguel Ángel Mancera, coordinador de los senadores del PRD.