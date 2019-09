El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se pronunció a favor del aumento a las tarifas de las autopistas de cuota que administra Caminos y Puentes Federales (Capufe), pero solo si el aumento es de acuerdo a la inflación.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente fue cuestionado sobre el aumento en las tarifas de las autopistas de cuota, particularmente en la Autopista del Sol. Y es que el pasado 13 de septiembre, en pleno inicio de puente por por la conmemoración de la Independencia de México, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aumentó la tarifa de peaje entre la Ciudad de México y Acapulco.

Ahora se pagan 107 pesos en el tramo México-Cuernavaca, un alza de 4 pesos para los automóviles. Para los autobuses, el incremento fue de 6 pesos, ahora pagan 200 pesos. El aumento a la cuota se hizo efectivo a partir de las 00:00 horas del 13 de septiembre.

En el Paso Morelos ahora se pagan 4 pesos más, es decir, 145 pesos. Además, en la caseta de La Venta, de Tierra Colorada a Acapulco, los automóviles pagan 118 pesos, mientras que la cuota para los autobuses es de 164 pesos.

Aumento en tarifas de Capufe, sólo si es de acuerdo a inflación, dice AMLO (Omar Martínez/Cuartoscuro)

Este martes, AMLO dijo que se enteró del aumento apenas la semana pasada.

López Obrador precisó que el aumento, en el caso de Caminos y Puentes Federales (Capufe), fue de acuerdo a la inflación.

Si el aumento es mayor a la inflación, entonces se tiene que corregir. Por qué sí es un aumento de acuerdo a la inflación, porque si no aumentamos de acuerdo a la inflación, sería bajar la tarifa y yo no me comprometí a eso. Yo me comprometí a que no iban a aumentar los precios en términos reales”.