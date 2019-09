Solicitud de extradición de César Duarte no está bien fundamentada, dice AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, señaló este martes que la solicitud de extradición a México del exgobernador de Chihuahua César Duarte no ha procedido porque no está bien fundamentada, es decir que cuando se presentó “al parecer no se hizo adecuadamente, de conformidad con lo que establece la norma”, y eso ocasionaba que no se procediera.

Dijo, durante su conferencia de prensa desde Palacio Nacional, que su gobierno está pidiendo que se hagan bien los trámites de extradición y que el canciller Marcelo Ebard le comentó que en el caso de la solicitud de extradición del exgobernador César Duarte ésta no estaba bien fundamentada.

Sobre el caso del exgobernador de Coahuila Jorge Torres, que ha solicitado al canciller Marcelo Ebrard su extradición a Estados Unidos, donde es investigado por lavado de dinero, el presidente López Obrador señaló que, si el propio exgobernador está dispuesto a comparecer, la autoridad debe actuar.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. (Presidencia de la República)

Respecto al caso de Humberto Moreira, también exgobernador de Coahuila, López Obrador dijo que en su momento él mismo lo denunció porque hay mucha politiquería en estos casos.

Por cuestiones electorales o por diferencias políticas, y debemos alejarnos de eso, tenemos que ver la cosas con profesionalismo, objetividad y con apego a la verdad. En aquel entonces se hablaba mucho de que había cometido ilícitos el gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, y lo acusaban de un partido, un partido tenía una campaña contra él”, dijo.

El presidente agregó que de repente se enteraron de que antes de que terminara el gobierno de ese partido, que estaba pidiendo que se castigara a Moreira, la Procuraduría General de la República emitió un escrito para exonerar de todos los delitos al exgobernador Moreira.

Entonces era toda una farsa, por un lado, públicamente, diciendo ‘Moreira, corrupto, debe ir a la cárcel’, cuando por cochupos, enjuagues, arreglos que se hacían, porque eran especialistas en arreglarse, se ponían de acuerdo, se exonera al exgobernador Moreira, y se hace la exoneración cuando ya era presidente electo el licenciado Enrique Peña Nieto y estaba por salir el licenciado Felipe Calderón”.

López Obrador agregó que eso no debe de seguir pasando.

César Duarte habría sido ubicado en Albuquerque, Nuevo León

El 2 de septiembre se informó que César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua, había sido ubicado en la ciudad de Albuquerque, Nuevo México, según fotografías que difundió El Universal.

El exgbobernador, que es prófugo de la justicia en México, frecuenta un bar llamado ‘Ojos Locos Sports Cantina’ y fue captado en varias fotografías junto a uno de los abogados que lo representa.

Trascendió que César Duarte habría solicitado una visa humanitaria al gobierno de Estados Unidos, con el argumento de que sus hijos tienen esa nacionalidad. Duarte Jáquez está acusado por desvío de recursos públicos durante su gestión, entre 2010 y 2016.

Con información de Presidencia de la República y Noticieros Televisa

AAE