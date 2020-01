AMLO: “Hay bienestar” aunque Inegi reporte contracción económica

“Como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves, ante el reporte del Inegi sobre la contracción de la economía mexicana en 2019.

Te recomendamos: FMI reduce previsión de crecimiento del PIB en México a 1% para 2020

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó este jueves que la economía de México se contrajo 0.1% en 2019, su primer retroceso desde la crisis financiera global del 2009.

El informe indica que el Producto Interno Bruto (PIB) no varió a tasa desestacionalizada en el cuarto trimestre del 2019, frente a un nulo crecimiento entre julio y septiembre y tras una leve caída en el primer semestre.

Cuestionado sobre este dato en su conferencia matutina, AMLO afirmó que están cambiando los propósitos para medir si tenemos bienestar en México.

“Puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos”.

López Obrador señaló que los parámetros que usa el Inegi son los mismos que se usaban para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal.

Dijo que durante el periodo neoliberal, lo poco que hubo de crecimiento, se acumuló en unas cuantas manos.

“A mí no me importan mucho, porque crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos”.

AMLO destacó que es más importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos.

“Eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo hay más capacidad de compra. No hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo, que bajó. Me importa mucho la economía familiar”.