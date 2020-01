Gobierno abrirá la puerta a la IP en el sector energético, anuncia Alfonso Romo

Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, adelantó que el gobierno está considerando abrir un poco la puerta a la iniciativa privada en algunos rubros del sector energético.

“En casi todo, en ciertas cosas no, porque así está establecido en la ley, todo lo estamos considerando, porque como el Presidente no quiere deuda, y quiere crecer tenemos que ver lo ideal a lo pragmático, no vamos a parar nada que afecte el crecimiento del país”, refirió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República.