AMLO anuncia creación de gabinete para fomentar inversiones

En conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que la firma del T-MEC por parte del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ayuda a promover la inversión que llega a México.

Te recomendamos: No habrá confrontación con Trump por tema migratorio, reafirma AMLO

Adelantó que este mismo día creará un gabinete específicamente dedicado al tema de las inversiones.

“Se va a decidir la creación de un gabinete para el fomento de inversiones y el crecimiento económico, y se va a nombrar a un coordinador de todo el gabinete, ¿quién sería? Alfonso Romo. Vamos a tener ese gabinete con ese propósito, pasando lo de la firma del día de hoy. Aunque queda Canadá, ya dijeron los canadienses, ya aceptaron, van a apresurar el procedimiento, lo dijo el primer ministro. Esto va ayudar mucho y nos coloca en una situación muy favorable para que siga creciendo la inversión extranjera y la creación de empleos en el país”, señaló Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

A pregunta expresa se refirió a las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de que, con todo respeto, México está pagando el muro que se construye en la frontera sur de su país.

“Nada más tener en cuenta que hay elecciones en Estados Unidos. Entonces, es un tiempo especial. Nuestra relación con el gobierno de Estados Unidos es buena, no queremos pelearnos. Miren, amor y paz y, aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar”, indicó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Cuestionado sobre si su gobierno promoverá o permitirá que se apruebe una reforma penal que pudiera criminalizar la libertad de expresión, especifícamente la libertad de manifestación de las ideas, el presidente aseguró que eso no pasará.

“Usted se compromete a no apoyar leyes que criminalicen a los periodistas”, cuestionó Denise Dresser.

“Claro que sí, además por convicción, no, eso no va a pasar, no va a pasar porque no somos iguales, o sea, esto te lo puedo garantizar. Y vamos a respetar siempre el derecho a la libre manifestación de las ideas y no se va a censurar a nadie”, respondió Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Rechazó que con la acción de la Guardia Nacional en la frontera sur de México se estén violando los derechos humanos de los migrantes centroamericanos, o que con estas acciones se ayude a Estados Unidos a construir un muro divisorio.

Apuntó que la actual política migratoria va a continuar sin cambios porque ha dado resultados ya que de un promedio mensual de 140 mil migrantes que se registraba el año pasado cayó a 40 mil migrantes mensuales. Enfatizó que no se negará el acceso de organizaciones no gubernamentales o religiosas de ayuda a los centros migratorios, y si se ha hecho, apuntó, se corregirá.

“No, no, no, eso no. Prohibido prohibir en todo, ¡cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales! No, si aquí estamos dando la cara todos los días, lo está escuchando Francisco Garduño, si fuese así. Y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada, es que el que nada debe, nada teme”, destacó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Confirmó que se respetarán los 110 contratos que se dieron a empresas privadas derivados de la reforma energética, y aclaró que no habrá nuevas rondas.

“No podemos pensar en nuevas rondas, nuevos contratos si no tenemos resultados. Esto lo hemos dejado muy claro, qué planteamos al sector privado, vamos a quedarnos como estamos, la demanda futura que se pueda resolver con la participación del sector público y del sector privado y que al final del sexenio quede igual, 46-54, esa misma proporción”, dijo.

Se refrendó que ahora hay más confianza en la paraestatal gracias al incremento que se ha logrado en la producción, lo cual se refleja en el refinanciamiento de la deuda de Pemex con la colocación de 5 mil millones de dólares, la mitad a 11 años y la mitad a 40 años con tasas de interés debajo de las de mercado.

Aseguró que su gobierno garantiza la libre expresión de las ideas, que no va a promover alguna reforma judicial que criminalice a las personas por sus ideas.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, reveló que la Secretaría de Marina apoya ya las labores de resguardo de plataformas petroleras para evitar actos vandálicos, como el robo de equipo que ha crecido en dichas instalaciones.

Con información de Carmen Jaimes.

Rar