AMLO: Corrección a presupuesto de universidades se logrará con ajuste en dependencias federales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este miércoles que la corrección que se hará al presupuesto de las universidades se logrará con un ajuste a los gastos de operación en algunas dependencias del gobierno federal, del Ejecutivo, pero sin afectar organismos autónomos.

En su rueda de prensa matutina, desde Palacio Nacional, el presidente señaló que se revisó el presupuesto y se advirtió que había una reducción al presupuesto destinado a las universidades públicas, lo cual se va a corregir. Dijo que hacen falta de 4,000 a 5,000 millones de pesos

Yo había hecho un compromiso…, como presidente electo fui a la ANUIES y dije que si no aumentaba el presupuesto de las universidades públicas no iba a disminuir, que iba a ser el mismo de este año, más inflación”, dijo y aclaró que esto no se estaba cumpliendo y por eso se tomó la decisión de corregir este error, por lo que se va a hacer un ajuste al gasto de operación del gobierno, en lo que tiene que ver con las secretarías, con las dependencias del gobierno federal, lo que tiene que ver con el Ejecutivo, sin afectar organismos autónomos.