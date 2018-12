Recorte de presupuesto a universidades será corregido: AMLO

En Hidalgo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rectificó el presupuesto que propuso a la Cámara de Diputados para las universidades públicas durante 2019.

Aseguró que por error se planteó una reducción, pero que en su gobierno los errores serán corregidos lo más pronto posible.

“Quiero dar a conocer a los universitarios de México, a los alumnos, a los académicos, a los directivos de las universidades públicas, que se cometió un error en la presentación del presupuesto, porque yo hice un compromiso público de que no se iba a reducir el presupuesto de las universidades y se presentó un presupuesto en donde, en efecto, hay una disminución de cuatro, de cinco mil millones de pesos al presupuesto de las universidades públicas. Aquí sostengo que se va a reparar ese error y se le va a entregar a las universidades lo que les corresponde. Lo que acordamos, lo que dije en una reunión de la ANUIES, dije que si no aumentaba el presupuesto iba a ser el mismo del 2018, más inflación. Ese fue mi compromiso y lo voy a cumplir. Lo dije, pero no se registró en el presupuesto, y esto ha creado inconformidades y en mi gobierno, cuando se cometa un error, vamos a rectificar, porque no podemos aferrarnos”, dijo el mandatario.

A los rectores de las universidades públicas les pidió honestidad, y con austeridad, sin permitir actos de corrupción en el manejo de los recursos que son de la nación.

Encabezó la reapertura de la Normal Rural “Luis Villareal”, del Mexe, Hidalgo, que había sido cerrada desde el 2008.

Una reapertura difícil, se reconoció porque aquí mismo operan hace años otras dos escuelas distintas. La solución fue que convivan estos dos planteles con la normal, todos en el predio de 70 hectáreas.

Caben todos, se dijo en el acto en el que además fue presentado el Programa de Universidades para el bienestar “Benito Juárez”, que contempla la creación de cien universidades públicas gratuitas en el país.

Raquel Sosa, coordinadora del Programa señaló que se trata de “abrir el espacio una vez más a una de las instituciones más queridas del normalismo en México, la Escuela Normal Rural Luis Villarreal aquí, en El Mexe. Nos va a costar trabajo. Hace muchos años que estas comunidades se distanciaron, que estas comunidades se sintieron invadidas; sufrieron despojos, y otras llegaron con la alegría de empezar sus estudios, sin conocer esta historia extraordinaria de El Mexe. Tenemos la obligación todos de legarle a esta generación de estudiantes y a las generaciones futuras, el conocimiento de una de las más extraordinarias tradiciones pedagógicas que ha visto el mundo, la tradición pedagógica mexicana”.

Ante los reclamos de estudiantes de que restablezca también el servicio de internado que ofrecía la normal, el presidente ofreció analizarlo, y les planteó una posibilidad para que se “decida sobre lo mejor. Es internado o son becas, es lo que se tiene que decidir. Lo que diga el pueblo. El pueblo manda. No es para decidirlo ahora. Ahí les va a quedar de tarea, ya ustedes lo van a resolver en su momento. Pero nos vamos a entender porque siempre va a haber diálogo”.

Para cerrar el evento, el presidente agradeció así la presencia del gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, quien estuvo acompañó por porras y funcionarios de su administración.

“Hay diferencias, pero sabemos actuar con responsabilidad y con madurez. Y quiero aquí reconocer a Omar Fayad, que tuvo el valor de acompañarme, tuvo el valor de dar la cara y de actuar de manera responsable y en forma institucional. Muchas gracias, ciudadano gobernador”, afirmó el mandatario

(Con información de Carmen Jaimes)

