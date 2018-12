Gobierno de AMLO presenta nueva política de salarios mínimos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este lunes la presentación de la nueva política de salarios mínimos, impulsada por su gobierno.

En la ceremonia, en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el aumento al salario mínimo es un acto de madurez política, de responsabilidad, de acuerdo, un acto de confianza para seguir adelante y mejorar las condiciones económicas, sociales y laborales de nuestro país.

El mandatario dijo que durante muchos años el salario mínimo ha perdido su poder adquisitivo y hay quienes sostienen que en los últimos 30 años se perdió el 70% del poder adquisitivo de dicho salario. López Obrador agregó que el hecho de que se haya acordado el aumento significa el inicio de una nueva etapa, ya que en el periodo anterior el salario mínimo se fijaba por debajo de la inflación

Destacó que el compromiso de su gobierno es nunca fijar el salario mínimo por debajo de la inflación. Agregó que se trata de un aumento del 16% en el salario mínimo y se logró por unanimidad.

Explicó que la Comisión de Salarios Mínimos acordó este salario por unanimidad, lo cual significa que en esencia es un acuerdo de los tres factores de la producción, es decir, el sector privado, el sector obrero y el sector público.

Esto es muy importante, es un acto que fortalece al gobierno, a la sociedad, sobretodo, fortalece la imagen de nuestro país, en lo interno y en lo externo”, dijo.

Agradeció a los trabajadores, a sus representantes, así como a los empresarios.

No obstante, López Obrador dijo que hay que actuar con cautela pues no se puede aumentar el salario mínimo por decreto, y hay que tomar en cuenta al Banco de México para que no se dispare la inflación.

Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, señaló que el salario mínimo en México es más bajo que el de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de América Latina.

La funcionaria añadió que tras una prolongada espera a romper con las políticas salariales del pasado.

Dijo que la recuperación gradual del salario mínimo es una medida impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que permitirá reducir la pobreza y avanzar hacia una sociedad igualitaria.

Subrayó el consenso alcanzado por la Comisión de los Salarios Mínimos y señaló que éste se fijará en 102.7 pesos al día, a partir del primero de enero.

Luisa María Alcalde enfatizó que por primera vez en muchos años se ha logrado ubicar al salario mínimo en la línea del bienestar, aunque esto no significa que sea suficiente.

Con la nueva política de recuperación de salario mínimo se comienza a saldar una deuda con los trabajadores mexicanos”, dijo.

Reconoció la participación y colaboración de los representantes de las empresas en todo este proceso y agregó que esto demuestra los beneficios de llegar a consensos en busca de un país igualitario.

La titular de Trabajo y Previsión Social aseguró que la política laboral del nuevo gobierno es incluyente y el aumento al salario mínimo es parte de una política que busca dignificar el trabajo.

Agregó que todo esto se traducirá en una mayor productividad y en más bienestar para los trabajadores. Hizo hincapié en que es necesario impulsar una transformación de fondo en la política salarial y existe el consenso para lograrlo durante el gobierno de López Obrador.

Por su parte, Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, se refirió al salario mínimo fijado para la frontera norte de México, que se ubicará en 176.72 pesos diarios y señaló que es imperativo fortalecer la economía de la zona fronteriza.

Destacó que con el aumento del salario mínimo se busca ofrecer un mejor nivel de vida a muchos de los connacionales que de otra manera buscaría emigrar.

Márquez Colín agregó que el aumento al salario mínimo contribuirá al fortalecimiento del mercado en la zona fronteriza.

Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que “vamos juntos para construir una mejor patria”, porque México debe ser más incluyente. Consideró que el aumento al salario mínimo era “moralmente impostergable”.

Señaló que el sector empresarial mexicano ha hecho esfuerzos para que se recupere el poder adquisitivo del salario y que el empleo formal signifique seguridad económica y capacidad de tener una vida digna.

Dijo que, uniendo la responsabilidad social de los empresarios, el interés del nuevo Gobierno y la colaboración de los trabajadores, se podrá incrementar el salario mínimo. Afirmó que habrá mejores empleos y mejor remunerados.

Castañón señaló que no es un aumento artificial y que la mejora debe ser sustentable, tomando en cuenta la asesoría del Banco de México y la Secretaría de Hacienda, para seguir dando pasos que mejoren el poder adquisitivo de los salarios a través del tiempo.

Consideró que se ha avanzado mucho en la formalización del empleo, pero actualmente casi 6 de cada 10 mexicanos se ocupan en el sector informal y perciben un ingreso insuficiente, sin seguridad salarial. No es casualidad, dijo, que los seis estados con mayor informalidad, sean también los estados con mayor pobreza.

Juan Pablo Castañón también dijo que, para beneficiar a los trabajadores, deben ser deducibles las prestaciones adicionales a la ley.

En el caso de la frontera norte, el presidente del CCE dijo que se hará un importante esfuerzo para mejorar los ingresos de los que menos ganan para, al fomentar la productividad y sin distorsiones económicas, permitir a los empresarios la absorción de los costos.

Y en esto, señor presidente, cuenta con el sector empresarial”, concluyó Castañón.

