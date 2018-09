Locutora de la BBC anuncia que le quedan pocos días de vida

Rachel Bland es una locutora de la BBC, que tras narrar en un podcast la lucha que ha emprendido contra el cáncer de mama, anunció que sólo le quedan unos días de vida.

Bland, de 40 años, vive en Cheshire, Reino Unido y ha sido conductora de BBC Radio 5 Live por más de 15 años. En noviembre de 2016 fue diagnosticada con cáncer de mama.

Junto con Lauren Mahon y Deborah James, Bland es coanfitriona del podcast semanal “You, Me y Big C” (la letra “C” hace referencia al cáncer) donde abordan con humor y mucha honestidad varios temas relacionados con esta enfermedad que las tres han sufrido en carne propia. También es autora del blog “Big C. Little Me”.

Rachel Blend y su esposo Steve Bland.

En mayo del 2018 (dos años después de recibir su primer diagnóstico) sus médicos le informaron que su cáncer ya no tenía cura y que la única opción que le quedaba era probar un ensayo clínico.

En un capítulo del podcast, Bland narró cómo se enteró de la noticia:

Lamentablemente el ensayo clínico no funcionó, y tras una revisión en agosto supo que su enfermedad había hecho metástasis. Ante este panorama, Bland se despidió de su audiencia por medio de sus redes sociales. El pasado lunes tuiteó:

In the words of the legendary Frank S – I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. 💋💋 pic.twitter.com/DhMurbqMJz

— Rachael Bland (@Rachael_Hodges) September 3, 2018