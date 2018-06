Más de 85 mujeres mexicanas sobreviven cada año al cáncer de mama

En la Ciudad de México, más de 85 mujeres sobreviven cada año al cáncer de mama. En la batalla contra la enfermedad, algunas han perdido uno o hasta los dos senos.

Afortunadamente, la otra parte de la historia, es que otras más han tenido la oportunidad de recuperar sus senos y así tener otra calidad de vida.

Miriam recibió el diagnóstico del cáncer de mama y tuvo que aceptar, incluso, que le extirparan el seno izquierdo hace cinco años.

Miriam Matamoros Rodríguez, sobreviviente de cáncer de mama, señaló: “El oncólogo me comentaba que en la parte donde estaba el tumor, fue la parte baja del seno izquierdo, entonces él me comentaba podía quitarlo nada más, pero en el área de mi seno quedaría deforme por lo que era más conveniente quitar todo porque así se podría erradicar cualquier cosa que quedara”.

Su historia es mucho más benévola que el de otras, ya que, por tener un seguro de gastos médicos mayores, lograron practicarle casi de manera simultánea, la reconstrucción del seno.

Para Silvia la historia es distinta, ya que ella recibió el diagnóstico del cáncer de mama de manera más impactante, porque ella sufrió la muerte de su madre por la misma enfermedad.

Afortunadamente, cuando le encontraron el tumor aún estaba en la primera fase, aunque hubo que extirparle uno de sus senos en su totalidad.

Silvia vivió varios años sin el implante, por falta de recursos, hasta que, por una campaña en televisión logró la reconstrucción de su seno de manera gratuita.

La vida de Silvia ha cambiado por completo tras recibir su implante mamario.

“Aunque le digo que mucha gente no se daba cuenta, pero finalmente cuando te bañas, cuando te miras, entonces no es que sea la tragedia total, pero dentro de la feminidad tiene que ver, ya no poder usar un vestido escotado, sentirse insegura, cuando uno va a nadar no es lo mismo, pero hoy me siento segura, me siento muy bien y lo más importante, me siento libre del cáncer, que eso es lo más importante”, argumentó Silvia.

Con información de Karina Cuevas

LSH