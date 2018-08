Transición AMLO, rápida y con cambios inesperados, exponen analistas

Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el analista Hernán Gómez y el caricaturista Francisco ‘Paco’ Calderón analizaron en Despierta con Loret la transición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Hubo argumentos encontrados: ¿va con mucha velocidad o es sólo discurso?, ¿hay cambios de postura o hay profundidad en el análisis? y ¿es o no intolerante?

Para Paco Calderón “AMLO ya va gobernando, va llevando la política y marcando el paso” y Enrique Peña Nieto es el “no presidente”. Agregó que el virtual presidente electo no enfrenta costos políticos porque, además, “siempre ha tenido un efecto teflón”. Reconoció que se le atribuye a AMLO la apreciación del peso, a pesar de que ese fenómeno no se esperaba.

Juan Pardinas dijo que le impresionaba la velocidad de las cosas, con muchos temas y procesos.

Va muy rápido, han sido demasiados temas saturando la agenda mediática, saturando su propia estrategia hacia adelante”.

Consideró que habría que ir más moderados y puso como ejemplo el tema del aeropuerto, que antes se iba a consulta y ahora se presenta como una salida técnica. El director del Imco señaló que esos cambios de visión no pasan cuando hay más estrategia y serenidad en la planeación.

También puso otro ejemplo con la propuesta de descentralización: ahora dicen que tienen que analizar el costo, pero “aquí el orden de los factores sí afecta el producto”.

El analista Hernán Gómez coincidió en que la descentralización es complicada, pero defendió que se necesita un diagnóstico serio. Agregó que, desde su punto de vista, las 50 medidas que AMLO difundió en campaña son lineamientos generales, “no son hechos consumados, ni medidas que ya vayan a arrancar como fueron planteadas”. Argumentó que es importante marcar el rumbo para obligar a los demás actores a posicionarse frente al tema. Puso como ejemplo el tema de la austeridad y señaló que se ha insistido en esa propuesta para mandar línea de que se debe recortar lo que se pueda.

Sin señales claras no se va a lograr la transformación del país”.

Transición AMLO, rápida y con cambios inesperados, exponen analistas en la mesa de Despierta con Loret (Noticieros Televisa)

Sobre la transición, Hernán Gómez dijo que era necesario ver a los equipos sentarse y que no se quede en cooperación discursiva entre los equipos de AMLO y Enrique Peña Nieto.

Francisco ‘Paco’ Calderón dijo que la transición ya está en marcha y se puede ver con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

Para Juan Pardinas hay un problema que viene de la Constitución porque el periodo de transición es muy largo, es demasiado tiempo entre la elección y el cambio de Gobierno. Señaló que esto puede ser contraproducente en una crisis, “porque ahí sí se necesita Gobierno” y argumentó que, si no fuera por el accidente de Aeroméxico y los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla, Peña Nieto no habría puesto un solo mensaje en Twitter durante más de una semana. Destacó que, si hubiera una crisis federal, “hay dos Gobiernos desenganchados”.

Sobre el Gabinete, Juan Pardinas dijo que ve luces y sombras; apoyó las declaraciones y propuestas de Olga Sánchez Cordero, nominada para encabezar la Secretaría de Gobernación.

Hernán Gómez señaló que ve más luces que sombras y le complace que haya nuevas figuras en el Gabinete, porque habrá cambios en la élite política. Destacó la propuesta de convertir la Secretaría de Desarrollo Social en la Secretaría del Bienestar, que será dirigida por María Luisa Albores, que trabajó en diversas cooperativas.

En contraste, Paco Calderón dijo que los nominados de López Obrador son “el regreso del echeverrismo”. Criticó el nombramiento de Marcelo Ebrard para la Secretaría de Relaciones Exteriores y consideró que, si se hubiera revelado esa propuesta antes, AMLO habría perdido votos.

Cuestionados sobre el aparente perdón inmediato de los ciudadanos a los errores de López Obrador, Paco Calderón dijo que AMLO siempre ha gozado de un “efecto teflón”. Juan Pardinas agregó que en algún momento se acabará esta “aura de teflón” y que espera mayor serenidad para ver y señalar fallas.

Para Hernán Gómez, a AMLO no se le perdona todo y dijo que el fideicomiso para los damnificados de los sismos del 2017 “estuvo hecho con las patas” y que la visita a una fábrica de Alfonso Romo fue algo indebido.

Agregó que no hay intolerancia a la crítica en el equipo de AMLO y que no se deben formar juicios sobre el “lopezobradorismo” y el ambiente político con base en los mensajes en redes sociales de los seguidores de López Obrador. Paco Calderón intervino y señaló que sí ve una “veta intolerante” y se reflejó en las críticas de AMLO a la prensa cuando se reportó lo de la multa del Instituto Nacional Electoral (INE) por el fideicomiso. Recordó que AMLO dijo yo perdono, pero no olvidó.

De qué tiene que perdonar a la prensa, la prensa está precisamente para estarlo cuestionando”, concluyó Calderón.

Con información de Despierta con Loret

